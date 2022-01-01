「國師」唐綺陽再發威 神準預測《美國女孩》導演星象
《美國女孩》已上映將近1個月的時間，終於在跨年這天喜迎台北票房破千萬的佳績，導演阮鳳儀為了可以更貼近觀眾在一個月內跑了數十場映後，也獲得許多觀眾最直球反應，許多粉絲的回饋讓阮鳳儀點滴在心頭。《美國女孩》最驚人的是一位鐵粉狂刷17次，她說：「這大概是我在電影院哭得最慘又最醜的一部電影，《美國女孩》後勁強到我有時候半夜睡不著，想起電影裡的一些片段，還是會很有感覺，可能是因為後勁太強加上自己還想看看自己有沒有遺漏什麼地方。」
記者臺孝婷/綜合報導
2022-01-01 11:32:52
除了17刷的硬核粉絲之外，連「國師」唐綺陽都叫大家趕快去看《美國女孩》，她說：「在看美國女孩的時候，一直浮現出這是一個四宮的人拍的電影。所以四宮有星的人一定要去看《美國女孩》！」結果有趣的是本身就是唐綺陽粉絲的阮鳳儀也立即確認自己就是土星四宮。同時阮鳳儀本身也是「木星9宮」，而「木9」是隨遇而安的流浪漢，適合環遊世界、四海為家。讓阮鳳儀直呼真是太準了。
同時也有乳癌患者因為看了電影之後深受感動，因為《美國女孩》就像給這個世界的一封情書，許多觀眾都感受到因為故事真實所以更可以貼近自己，也有粉絲說：「因為《美國女孩》的問世，讓我再度提起勇氣來審視那些不堪的回憶，因為大哭痛哭，才讓我意識到對於家庭關係不單單只有恨而已，我曾經以為自己失去愛人的能力，但看完電影之後才發現它只是被自己的防衛機制給隱藏起來。」也有觀眾看完電影之後馬上打給自己母親請求她一定要去看《美國女孩》。