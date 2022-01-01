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東北角迎接2022年首道曙光　千人湧入宜蘭外澳朝聖

▲為了到東北角迎接2022年首道曙光，千人湧入宜蘭外澳。（圖／管理處提供）
▲為了到東北角迎接2022年首道曙光，千人湧入宜蘭外澳。（圖／管理處提供）

記者劉雅文／台北報導

2022-01-01 13:11:46

近年來因疫情影響，觀光產業受創嚴重，為了振奮產業士氣，交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處，特別在1/1元旦，在宜蘭頭城「外澳服務區」，首度舉辦「東北角迎接111-龜山朝日」活動，希望藉由金黃色曙光、日出加持，未來大東北角觀光圈，能夠吸引滿滿遊客朝聖。

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「龜山朝日」旭日初升朝霞掩映、風景絕勝，今年吸引了上千人慕名前來觀「光」，今天6點12分曙光、6點37分日出，雖然一度被雲層遮掩，但隨後陽光突破雲間，讓現場遊客感到相當興奮！

這次的活動從上午5點展開，為了體恤民眾天氣偏涼，主辦單位貼心發送600杯薑母茶，以及111名清水地熱劵給參與遊客，並且從5點30分「管弦音樂演唱會」揭開「旭」幕，還安排「鼓藝安山海」演出，帶領民眾迎接111年1月1日、第1道光源。

管理處處長馬惠達表示，台灣觀光業這二年受疫情影響，經濟產值大幅衰減，2019年484萬人次、產值高達約118億元，疫情開始的2020年，人次降到335萬、產值約82億元，到了2021年來訪人數滑落成170萬，產值只剩下41億元，因此，管理處首次辦理「龜山朝日」，也希望提振觀光圈業者信心，藉由活動祈禱疫情早日散去殆盡，並宣告東北角風景區2022年將要規劃新旅遊形態，打造東北角首創、具有人文的「部落體驗」。

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