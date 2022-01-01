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快訊／再增21例境外移入！本土、死亡維持雙零

▲流行疫情指揮中心表示，今（1）日國內新增0例本土個案，21例境外移入；另外，確診個案中，沒有新增死亡病例。（圖／指揮中心提供）
▲流行疫情指揮中心表示，今（1）日國內新增0例本土個案，21例境外移入；另外，確診個案中，沒有新增死亡病例。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2022-01-01 14:04:31｜2022-01-01 14:04:44

流行疫情指揮中心表示，今（1）日國內新增0例本土個案，21例境外移入；另外，確診個案中，沒有新增死亡病例。

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指揮中心表示，今日新增21例境外移入個案，為15例男性、6例女性，年齡介於20多歲至70多歲，分別自美國(9例，案17141、案17148、案17149、案17151、案17154、案17156、案17159-17161)、越南(6例，案17142、案17145、案17147、案17150、案17152、案17153)、埃及(案17143)、寮國(案17144)、瓜地馬拉(案17146)、羅馬尼亞(案17155)、烏克蘭(案17157)及德國(案17158)入境，入境日介於去(2021)年12月17日至12月31日；詳如新聞稿附件。

指揮中心統計，截至目前國內累計4,961,497例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,942,271例排除)，其中17,050例確診，分別為2,396例境外移入，14,600例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：孫唯容）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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