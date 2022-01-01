爸回家見家人偷養小貓飆罵！一抱起來甜喊：我是把拔呦
嘴巴碎碎念但是身體卻很誠實啊！國外一名地方爸爸日前回家時，驚見家裡突然多了兩隻小貓咪，對於家人先斬後奏的行為他忍不住情緒有些激動地跳針飆罵，但是下一秒的反轉卻讓眾人都笑翻了！
編輯中心/綜合報導
2022-01-01 14:52:21
原來這名女子Brittany Canterbury日前背著先生，與女兒偷偷領養了一隻小賓士貓以及小橘貓，當先生回到家時，Brittany趕緊架好手機想錄下先生的反應。只見先生一見到小貓時，滿腔怒火不停喊著「給我閉嘴，現在是怎樣？」一副不可置信的模樣儼然就要大發雷霆，嘴裡不斷說著「我很生氣，我真的很生氣！」，但是當女兒將兩隻小貓抱到爸爸面前時，他「本能反應」直接順手地接了過來抱在懷裡，下一秒突然眼神充滿愛地看著貓咪們說：「我的天啊……我是把拔喔！」。
先生「人格分裂」的反應讓現場人都笑翻了，雖然他口中念念有詞地質問Brittany為何要這樣做？但仍然緊緊抱著兩隻可愛的小貓咪，而Brittany見狀也順勢向他介紹小橘貓叫做「芭比」，是個小女生，而另一隻賓士貓則叫「布奇」，是個小男生，沒多久就發現爸爸經常抱著牠們一起玩耍！
原來Brittany家中本來就有養小動物，媽媽與女兒深知爸爸的個性，才會大膽地「先斬後奏」直接領養小貓咪們回家。網友看了影片都忍不住噴笑表示：「他很努力抗拒了，但真的沒辦法」、「快笑瘋了」、「爸爸：我很生氣……（一轉頭）我是你們的爸爸了」、「嘴巴說不要但是身體很誠實」、「先興奮再來融化」、「爸爸因為貓咪而人格分裂了」現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）