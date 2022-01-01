朱立倫再批空降　林靜儀：他從桃園轉新北做得還不錯

國民黨主席朱立倫今到顏寬恒競選總部授旗，批評顏的競選對手林靜儀是空降候選人，用口水就想贏得選舉，呼籲支持在地。林靜儀反譏「朱主席很愛講迴力鏢的事情」，並指朱最沒資格批評別人空降，「他從桃園到新北選舉的時候，有人這樣攻擊他嗎？我們大家會否認他在新北市曾經做得還不錯嗎？」
記者顏幸如/台中報導
2022-01-01 15:07:08｜2022-01-01 15:22:30
中二立委補選戰況激烈，顏寬恒競選總部成立短短2週，朱立倫已2度造訪，顯見他對此役的重視。今天競選總部成立勞工及青年後援會，顏寬恒在外跑行程，由朱立倫授旗給勞工及青年後援會會長。媒體問他于北辰退黨一事，他迴避不願表態；前台中市長胡志強則說：「台灣是一個自由民主的社會，我們祝福他，隨他去吧！」
朱立倫在致詞時指出，這次選舉不是藍綠對決，而是在地對空降、服務對口水、正義對抹黑。空降候選人對地方沒實質政績，只用口水、抹黑、造謠就要贏得選舉，對台灣民主是很大傷害。呼籲大家用汗水對抗口水，用努力的陸軍對抗民進黨惡質的網軍。
林靜儀則回批「為什麼朱主席都愛講迴力鏢的事情，他自己從桃園到新北選舉的時候，有人這樣攻擊他嗎？我們大家會否認他在新北市曾經做得還不錯嗎？他自己最沒有資格批評別人空降。」她沒好氣的說：「我在台中已經30年了，每天都會在選區裡遇到我服務過的家庭。朱主席完全沒把我的話聽進去。」
她批評顏寬恒所謂的服務政績，除了競選看板寫的協調地方紅綠燈之類，「大部份是林前部長在交通部或台中市長任內的政績，顏先生真的有自己實際的政績嗎？」對於上一屆立法院審前瞻基礎建設預算時，顏寬恒忙著丟水球，現在卻把前瞻預算政績攬在身上，她問：「請問丟水球是自己的主張？還是執行國民黨的黨意，要求不做監督只做杯葛呢？」