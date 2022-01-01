回應蔡英文元旦談話　國台辦：包藏分裂國家禍心

台灣總統蔡英文，元旦時發表談話，強調軍事絕對不是解決兩岸分歧的選項，認為兩岸應各自努力照顧好人民的生活，安定社會民心，才會有空間和氛圍，以和平的方式，共同面對問題和尋求解方。對此，中國國台辦回應，當前台海局勢緊張嚴峻，根源是民進黨當局拒不承認「九二共識」，還勾連外部勢力對抗大陸。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-01-01 16:06:40
根據國台辦官方微博1日下午的發文，針對蔡英文的元旦談話和陸委會有關言論，國台辦發言人朱鳳蓮表示，當前台海局勢緊張嚴峻，根源是民進黨當局拒不承認九二共識，肆意謀獨挑釁，勾連外部勢力對抗大陸，圖謀改變兩岸同屬一個中國的事實。
朱鳳蓮指控，台灣執政當局一再聲稱不會挑釁，實際上卻為謀取政治私利而不斷製造謊言、升高敵意、販賣仇恨。所謂的四個堅持包藏分裂國家的禍心。走台獨絕路，只會將台灣推入深淵，給廣大台灣同胞帶來深重災難。
朱鳳蓮重申，實現祖國完全統一，是兩岸同胞的共同心願，大陸願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但如果台獨分裂勢力繼續挑釁逼迫，甚至突破紅線，北京也將不得不採取斷然措施。
朱鳳蓮還說，一國兩制在香港的成功實踐，不容任何勢力造謠破壞，亂港謀獨的邪惡行徑也絕不會得逞，真誠期盼兩岸同胞和衷共濟、攜手向前，共同反對台獨冒險和外部勢力操弄，共同維護台海和平穩定，共促祖國完全統一。