周湯豪花蓮跨年帥炸現場　新專輯未發行已賣破千張

周湯豪跨年當晚擔任花蓮太平洋觀光節跨年演唱會倒數壓軸演出，連唱包括新歌《愛上你算我賤》等4首超「炸」歌曲，宣告個人第四張創作專輯《REAL LIFE》即將於1月7日正式發行，他日前上丟丟妹直播，專輯尚未發行就狂賣1500張，更奪下博客來即時榜、CD即時榜預購銷售冠軍，讓他驚呼：「太神奇了！」也公布即將在1月16日舉行唯一一場專輯簽名會。
娛樂中心/綜合報導
2022-01-02 00:00:00
周湯豪在跨年夜演唱包括《NEED YOU》、《愛上你算我賤》、《iGo》、《Turn Up》等四首經典歌曲及新歌，演唱《Turn Up》時還下台拿起觀眾手機自拍，現場尖叫不斷。將唯一跨年演出獻給花蓮的他透露：「之前拍攝新專輯的MV，就和團隊來過花東，在這裡有很多美好的回憶，謝謝花蓮的美景給了我很多很好的靈感。」
他的第四張正式專輯《REAL LIFE》即將於1月7日發行，NICK表示，《REAL LIFE》的製作過程，其實就是2021年最好的禮物，提到2022年的新願望，他感性表示：「希望2022年的世界，可以健康起來、平靜起來，也希望整個環境可以更和平、有愛一些。過去的一年真的不簡單，我們都一起經歷了很多，希望大家健康快樂平安，明年會是更好的一年。」除了帶來最新的專輯，也希望大家可以透過作品，更加認識身為導演、創意總監的他。
周湯豪說，《REAL LIFE》專輯製作於疫情期間，他感覺所有事物突然停止、慢了下來，雖然讓他有機會重新認識自己，但長期以來累積的壓力、情緒也因此爆發，「所有的焦慮、恐懼，都逼著我去面對，但也得到了釋放，了解自己心裡真的需要什麼、活著最重要的是什麼、為什麼而努力著。」他表示，透過跟親朋好友分享心情，勇敢說出自己的感受，走出焦慮，「這張專輯就是一趟旅程，釋放內心最真實的聲音。」（編輯：薛羽彤）