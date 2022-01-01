冬奧頒獎禮服設計被嫌翻！微博狂罵：老氣、我媽都不會穿
北京冬季奧運會即將於2月4日開幕，趕在元旦前夕，主辦單位公布了大會有關頒獎禮服的3套設計，聲稱設計靈感來自「中國傳統文化元素」。不過，設計一曝光，卻在微博上被一片嫌棄聲淹沒，中國網友紛紛建議主辦方，趁時間來得及，趕快重新設計，因為3套服裝都非常難看、老氣，甚至還被直接形容成平壤或蒙古風格的冬奧會。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-01-01 16:19:15
根據官方表示，這3套服裝分別名為「瑞雪祥雲」、「鴻運山水」、「唐花飛雪」，設計靈感來自「瑞雪」、「祥雲」、名畫《千里江山圖》、傳統唐代織物等中國傳統文化元素；等到比賽開幕後，這3套服裝將分別出現在雪上場館、冰上場館和頒獎廣場的頒獎儀式中，最後還詢問中國民眾：你更喜歡哪個方案呢？
豈料，下方留言串熱烈討論的並不是哪套更好看，而是幾乎一面倒的嫌棄設計醜。有人批評：「向傳統靠攏做不好，要不考慮一下未來感的設計？擱08年我也就認了，問題這都22年了啊！」還有人挖苦道：「好多年沒見過這麼具有年代感的衣服了，我媽媽都不這麼穿」。
更有甚者，這3套設計被認為與中國傳統文化元素扯不上邊，反而更像是其他民族的風格設計，半開玩笑的質疑：「平壤冬奧會吧」、「有朝鮮那味兒了」、「像是在蒙古國舉辦冬奧會」。