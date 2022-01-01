《單身即地獄》她被遺棄孤島沒人要 脫衣放鬆男人回頭了
南韓實境節目《單身即地獄》陸續找來6男5女約會搞曖昧，參加者各個大有來頭，模特兒、服飾老闆、健身教練都有，其中27歲安藝媛有著健身教練、皮拉提斯導師、模特兒多重身分，更有張高顏值臉蛋，初期卻不被男來賓看上，不但沒收到告白信，還苦當剩女在地獄島生活。
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-01-01 17:30:42｜2022-01-01 17:42:08
《單身即地獄》由各行各業素人男女赴「地獄島」參加配對遊戲，過程中他們不能透露年齡和職業，可透過信件傳達好感，配對成功者可至「天堂島」高級飯店過奢華生活1天，並向心儀對象詢問各種問題。在前4集中，宋智雅、申芝燕、姜素妍魅力強大，輕鬆迷倒眾男來賓，成功到「天堂島」度假，唯獨安藝媛被選剩，與金俊植、文世勳2男留在地獄島燒柴煮飯。
安藝媛自始至終只對金俊植有意思，但第一輪配對失敗，2人在地獄島靠著運動、煮飯讓感情升溫，而安藝媛因是健身教練，她不吝嗇秀火辣身材曬日光浴，性感曲線金俊植看在眼裡，她與金俊植終於在第4集心意互通，到「天堂島」吃香喝辣。
安藝媛現年27歲，是健身教練、皮拉提斯導師，也是名模特兒，她穿衣風格十分大膽，IG時常上傳運動性感照，尺度極大，現在也因為《單身即地獄》加時，使得知名度水漲船高，IG粉絲數已突破17萬人，節目中是否有望脫單，也備受觀眾期待。《單身即地獄》可至Netflix收看。