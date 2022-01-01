陪父母出席新年祝賀之儀　愛子公主皇室公務初體驗

今天是2022年的第1天，日本德仁天皇、雅子皇后，率領一票皇室成員，出席「新年祝賀之儀」，接受官員和各國大使的祝賀，也是上個月剛舉行成年禮的敬宮愛子內親王，首次執行皇室公務。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-01-01 17:52:09
綜合日媒報導，1日上午，日本皇室一同出席「新年祝賀之儀」，這也是愛子公主自去年12月成年禮後，首次的皇室公務行程。只見她和其他女性皇族成員，身穿米白色西式長禮服，配戴勳章、珍珠等飾品，手持扇子，看上去相當筆挺、高貴。
報導指出，從去年開始，考量到新冠肺炎疫情，所有與會者都戴著口罩；而為了體恤在疫情下辛苦生活的人民，女性皇族雖然身著正式禮服，但都沒有配戴王冠等頭飾。
此外，原本每年固定1月2日在皇居舉辦的新年一般民眾參賀活動，也為了避免疫情擴大，而連續2年取消舉辦，改由天皇在1日發表祝賀影片。
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