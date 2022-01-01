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陪父母出席新年祝賀之儀　愛子公主皇室公務初體驗

▲去年底剛舉行成年禮的日本德仁天皇獨生女，愛子內親王（中），於新年這天出席成年後首次的皇室公務行程。（圖／美聯社／達志影像）
▲去年底剛舉行成年禮的日本德仁天皇獨生女，愛子內親王（中），於新年這天出席成年後首次的皇室公務行程。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-01-01 17:52:09

今天是2022年的第1天，日本德仁天皇、雅子皇后，率領一票皇室成員，出席「新年祝賀之儀」，接受官員和各國大使的祝賀，也是上個月剛舉行成年禮的敬宮愛子內親王，首次執行皇室公務。

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綜合日媒報導，1日上午，日本皇室一同出席「新年祝賀之儀」，這也是愛子公主自去年12月成年禮後，首次的皇室公務行程。只見她和其他女性皇族成員，身穿米白色西式長禮服，配戴勳章、珍珠等飾品，手持扇子，看上去相當筆挺、高貴。

▲愛子公主身穿米白色西式長禮服，配戴勳章、珍珠等飾品。（圖／美聯社／達志影像）
▲愛子公主身穿米白色西式長禮服，配戴勳章、珍珠等飾品。（圖／美聯社／達志影像）
報導指出，從去年開始，考量到新冠肺炎疫情，所有與會者都戴著口罩；而為了體恤在疫情下辛苦生活的人民，女性皇族雖然身著正式禮服，但都沒有配戴王冠等頭飾。

此外，原本每年固定1月2日在皇居舉辦的新年一般民眾參賀活動，也為了避免疫情擴大，而連續2年取消舉辦，改由天皇在1日發表祝賀影片。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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