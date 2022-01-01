羅志祥跨年大翻身！鄉民女神勸：不要忘記誰給你機會

羅志祥去年4月遭前女友周揚青毀滅性爆料後形象重創，睽違1年多，1日凌晨在花蓮跨年演唱會上重返舞台，表現非常有專業水準，將近20、30分鐘的勁歌熱舞，成為全台跨年最大亮點，鄉民女神qn（黃瓊慧）也稱讚他表演真的很棒，並勸他「以後若紅回來，不要忘記是誰給你機會，更不要忘記你是台灣人」。





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▲羅志祥在電視台力挺之下，在花蓮跨年舞台復出。 （圖／羅志祥IG）

羅志祥這次登台，遭受不小壓力，在電視台及花蓮縣政府力挺之下復出，他在短短一個月瘦身9公斤成果豐碩，舞台上表演熱力十足。黃瓊慧說，這波真是神操作，原本羅志祥被安排8點表演，臨時換到倒數後，成為跨年第一個表演藝人，意外衝出高收視，三立網路直播瞬間12萬人在線觀看，新聞和討論度完勝五月天。





回顧羅志祥近年跨年表演，除了2014在花蓮、2015年在台北之外，其餘幾乎都在大陸衛視節目表演，當年兩岸藝人政治立場備受關注時，他在綜藝節目《極限挑戰》電影首映會上，被問和中國明星合作感想，拋出一句「不用分這麼細，因為我們都是中國人」，在對岸獲得滿堂彩，傷了台灣歌迷的心。





但發生周揚青事件後，對岸明星沒有人為羅志祥說話，反倒是台灣人力挺，給他復出機會，黃瓊慧認為，台灣人其實還是很善良，指傅崐萁挺羅志祥是「更生人願意給更生人一個機會，你我惺惺相惜、情不自禁的感覺吧！？」起初大家得知花蓮縣邀請羅志祥跨年表演，都是抱著看笑話的心情，「結果昨天一表演完，看起來台灣人還是願意接納他的」。



黃瓊慧說，對於羅志祥的人品不敢恭維，但覺得跟他的表演可以分開看待，「如果以後跨年夜中國邀約商演，羅志祥選擇待在台灣，表演給願意給他機會的歌迷朋友看，我就相信他昨天的感動和深深3個大鞠躬不是演出來的」，最後，她更送羅志祥一句話，「不用分那麼細，我們都是台灣人」，諷刺意味十足。



