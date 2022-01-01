跨年尬聊！邰智源被嘲「薪水小偷」　LuLu緩頰：盡力了

台北跨年晚會昨在細雨紛飛下落幕，當晚由《木曜4超玩》主持群邰智源（邰哥）、KID、謝坤達、溫妮、泱泱和阿部瑪利亞與黃路梓茵（Lulu）搭檔主持，原以為7個人勢力龐大，可以分工合作，沒想到他們在台上尬聊，遭網友痛批沒做準備，Lulu還酸邰哥是「薪水小偷」，她沉寂一晚後也在臉書回應，「相信每一個人都盡力了」。





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▲LuLu（左二）發文表示，主持人數越多越難控制現場。（圖／翻攝LuLu臉書）

《木曜4超玩》是網站當紅節目，平常能靠剪接、後製加工，但現場直播長達6小時的節目，講求實戰經驗，當晚節目除了LuLu和邰哥稍微能搭上話，其他如泱泱、溫妮幾乎隱形，成為舞台上花瓶，讓觀眾相當失望。連曾經在節目跟拍台北市長柯文哲，擔任「一日幕僚」的邰哥，也被柯笑說是「半日幕僚」，常在鏡頭外休息。





▲LuLu曬出與邰智源（右）彩排跨年情形。（圖／翻攝邰智源FB）

對此，Lulu也在臉書寫長文回覆網友，表示「主持這件事，人數越多難度越高」，除了要照顧演唱歌手之外，也要仔細觀察同台的搭檔，「雖然一心多用已經是我的主持日常，但昨天的舞台對我來說也是一種很大的考驗」。尤其是這次跨年晚會邀請很多樂團，每一段表演交錯時，都有樂隊搭設樂器的時間，這一段空檔就是主持人自由發揮的表演時間，對她來說就像「主持人年度總驗收」一樣，必須準備好一些橋段以備不時之需。





LuLu補充說明，直播主持工作複雜，除了台下有工作人員舉牌之外，耳機中還有導演的對話等等，「晚會之於典禮之於電視節目網路節目，它是完全不同的邏輯跟想像，舞台正下方FD（技術指導）舉著時間剩幾秒進廣告、耳機裡導演跟你對話、後面歌手還要準備多久？台下觀眾誰的粉絲哪裡開始騷動？倒數的時間跟節目表上不一樣了，頭腦開始準備方案」，6小時都不能鬆懈。





LuLu補充說明，直播主持工作複雜，除了台下有工作人員舉牌之外，耳機中還有導演的對話等等，「晚會之於典禮之於電視節目網路節目，它是完全不同的邏輯跟想像，舞台正下方FD（技術指導）舉著時間剩幾秒進廣告、耳機裡導演跟你對話、後面歌手還要準備多久？台下觀眾誰的粉絲哪裡開始騷動？倒數的時間跟節目表上不一樣了，頭腦開始準備方案」，6小時都不能鬆懈。





自稱「一日學姊」的她說，看到各地都傳出各種災情，舞台上只剩主持人撐場，希望大家給予多點同理心，「我看有些主持人已經連土地面積都背出來，感覺真的走投無路了，盡人事之後是聽天命，絢爛的煙火背後我相信每一個人都盡力了，喧鬧之後沈浸下來思考希望新的一年持續進步 越來越好」。



