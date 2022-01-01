邰智源遭嗆「薪水小偷」 《木曜4》製作人陳百祥曝內幕
今年「台北最High新年城跨年晚會」由《木曜4超玩》主持群和Lulu（黃路梓茵）一同主持，但卻被網友批評表演串場中間尬聊時間太長，而且認為Lulu說前輩邰智源是薪水小偷很不禮貌，對此邰智源今（1）日在IG上發文幽默自嘲，《木曜4》製作人陳百祥也留言，兩人用風趣的對話回應網友的批評。
記者臺孝婷/綜合報導
2022-01-01 21:18:12
邰智源在IG上表示：「謝謝大家，2022跨過來了，今年一切也平安順利唷。」最後還標籤自己是「薪水小偷」阿公敬上，用風趣態度面對網友的批評指教。《木曜4》製作人陳百祥則在留言回覆：「關於薪水小偷這件事…到底是Set好的橋段，被人故作文章，還是一個驚人的內幕，我在這裡…..必須嚴正的做一個回答………….完全是真的，七年來都是這樣……..台照明真的是一個高超的宵小。」還開玩笑要把邰智源的主題曲改成「我從紅銅偷到主持，從百祥偷到LuLu，太北爛…」邰智源則笑說陳百祥就是那個爆料《木曜4》主持群不熟腳本的工作人員，顯然這是事先設定好的腳本，當事人也沒有因此走心。
Lulu稍早也在臉書上澄清：「今年跨年的大編制幾乎每一段都有樂隊setting band的時間，這段時間其實也是很好的主持人solo表演時間對我來說很像是主持人年度總驗收，我的腳本上都會先設定好橋段以備不時之需。」認為這次所有主持人都盡力了，希望觀眾能多一點同理心，大多數的網友也認為主持大型現場活動不是一件容易的事情，有可能是因為現場器材出問題，或是下一組藝人還沒準備好，主持人才會需要尬聊免得冷場。