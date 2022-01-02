打破日本皇室傳統　首位平民皇后網球場擄獲皇太子心

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沒想到原先是為了培養運動嗜好而開始打網球，卻成為了美智子與明仁上皇的牽線。1957年，美智子在輕井澤的網球場上認識了當時仍為皇太子的明仁親王，明仁對美智子一見鍾情，更邀她一同參與舞會，之後兩人更以自由戀愛的形式交往，這在事事以傳統為優先的日本皇室當中想當少見，兩人譜出的「網球場浪漫史」更成為了流傳世人的佳話。
雖然兩人的感情逐漸加溫，並且談及婚姻大事，但是自古以來日本皇太子迎娶對象多為皇族、華族、攝家等治階級出身者，美智子雖然來自富裕家庭，出身仍屬平民，這引起了保守勢力的不安。另外美智子生家正田家是基督教徒，美智子就讀的聖心女子大學也是基督教背景的私立大學對於當時才剛卸下「現御神」信仰的天皇家，以及仍然強烈信奉國家神道、「天皇是神」的保守派而言，這相當難接受，也讓這門婚事遭到皇室強烈反對。
在經過皇室與首相參與的皇室會議後，美智子與明仁於1958年11月結婚，由於美智子是第一個平民太子妃，在相關消息發出之後，美智子的大小報導和花邊新聞占據了報章頭版和雜誌，當時還有女性雜誌，紛紛刊登美智子的照片，分析她的日常衣裝打扮，使得年輕女性爭相模仿，締造了「美智子炫風」的社會現象。
不過美智子嫁入皇室之後，卻難以喘口氣。婆婆良子皇后在他們婚前不願意承認這門婚事，斥責美智子身分過低、沒教養，結婚後仍然對美智子諸多留難。公公也曾因宗教分歧，將美智子趕出皇宮。對於平民皇后的霸凌不斷，「麵粉屋的女兒」、「霸凌美智子事件」等更成為當時的新聞話題。在外界對於「理想皇后」的期許，讓美智子面臨諸多壓力之下，更因此罹患憂鬱症以及失語症。
美智子在生下兩個皇子和一個公主之後，改由她親自餵哺母乳，又廢止了三名子女接受特別教育的慣例，這些變動讓她在民間廣受好評。雖然美智子飛上枝頭，成為日本皇后，但她永遠記得自己的身分，之所以能成為皇后，只因她與明仁真心相愛，所以她一直保持低調，希望不要為皇室加添麻煩。對小孩教育也十分嚴謹，希望他們培育成材，也時常告誡他們，不要因出身貴族而自覺高人一等。
美智子與明仁牽手相伴了64個年頭，在2019年明仁宣布退位之後， 原先預計好好度過晚年生活的美智子，卻被診斷罹患乳癌初期，在明仁陪伴下，進行乳房切除手術，並靜養了兩年多。但美智子即使手指些微僵硬，仍能談著最愛的鋼琴，在每天早餐過後，與明仁一同朗讀書籍，60多年的婚姻生活仍如熱戀期一樣甜蜜。