COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

打破日本皇室傳統　首位平民皇后網球場擄獲皇太子心

▲明仁上皇以及美智子上皇后兩人已結婚超過60年。（圖／美聯社／達志影像）
▲明仁上皇以及美智子上皇后兩人已結婚超過60年。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-01-02 10:00:00

先前日本皇室秋篠宮文仁親王長女真子與大學同學小室圭結婚一事，掀起了爭論之外，也讓外界更加關注「日本皇室愛情故事」。其實日本早就上演過灰姑娘遇上王子的愛情故事，也就是明仁上皇以及美智子上皇后的「網球場情緣」。身為日本皇室的第一位平民皇后，美智子不免面臨外界壓力，仍堅持與明仁一起牽手相伴走過60載婚姻，兩人每每現身都是能感受到宛如熱戀般的濃情蜜意。

我是廣告 請繼續往下閱讀
美智子原名為正田美智子，於1934年在東京出生，爸爸正田英三郎是日清製粉前社長，媽媽正田富美子（原名副島富美）則是出生於佐賀的名門。因家庭背景雄厚，美智子的雙親對她寄與厚望，希望美智子能躋身上流社會，行為舉止也要優雅得體，於是在美智子小時候便已經讓她學習不同的運動和嗜好，提升個人修養，其中一項就是打網球。

沒想到原先是為了培養運動嗜好而開始打網球，卻成為了美智子與明仁上皇的牽線。1957年，美智子在輕井澤的網球場上認識了當時仍為皇太子的明仁親王，明仁對美智子一見鍾情，更邀她一同參與舞會，之後兩人更以自由戀愛的形式交往，這在事事以傳統為優先的日本皇室當中想當少見，兩人譜出的「網球場浪漫史」更成為了流傳世人的佳話。

▲美智子與明仁在網球場相遇，隨後共譜「網球場浪漫史」。（圖／美聯社／達志影像）
▲美智子與明仁在網球場相遇，隨後共譜「網球場浪漫史」。（圖／美聯社／達志影像）
雖然兩人的感情逐漸加溫，並且談及婚姻大事，但是自古以來日本皇太子迎娶對象多為皇族、華族、攝家等治階級出身者，美智子雖然來自富裕家庭，出身仍屬平民，這引起了保守勢力的不安。另外美智子生家正田家是基督教徒，美智子就讀的聖心女子大學也是基督教背景的私立大學對於當時才剛卸下「現御神」信仰的天皇家，以及仍然強烈信奉國家神道、「天皇是神」的保守派而言，這相當難接受，也讓這門婚事遭到皇室強烈反對。

在經過皇室與首相參與的皇室會議後，美智子與明仁於1958年11月結婚，由於美智子是第一個平民太子妃，在相關消息發出之後，美智子的大小報導和花邊新聞占據了報章頭版和雜誌，當時還有女性雜誌，紛紛刊登美智子的照片，分析她的日常衣裝打扮，使得年輕女性爭相模仿，締造了「美智子炫風」的社會現象。

▲美智子嫁入皇室時，在日本社會掀起「美智子炫風」。（圖／翻攝自Amazon）
▲美智子嫁入皇室時，在日本社會掀起「美智子炫風」。（圖／翻攝自Amazon）
不過美智子嫁入皇室之後，卻難以喘口氣。婆婆良子皇后在他們婚前不願意承認這門婚事，斥責美智子身分過低、沒教養，結婚後仍然對美智子諸多留難。公公也曾因宗教分歧，將美智子趕出皇宮。對於平民皇后的霸凌不斷，「麵粉屋的女兒」、「霸凌美智子事件」等更成為當時的新聞話題。在外界對於「理想皇后」的期許，讓美智子面臨諸多壓力之下，更因此罹患憂鬱症以及失語症。

美智子在生下兩個皇子和一個公主之後，改由她親自餵哺母乳，又廢止了三名子女接受特別教育的慣例，這些變動讓她在民間廣受好評。雖然美智子飛上枝頭，成為日本皇后，但她永遠記得自己的身分，之所以能成為皇后，只因她與明仁真心相愛，所以她一直保持低調，希望不要為皇室加添麻煩。對小孩教育也十分嚴謹，希望他們培育成材，也時常告誡他們，不要因出身貴族而自覺高人一等。

美智子與明仁牽手相伴了64個年頭，在2019年明仁宣布退位之後， 原先預計好好度過晚年生活的美智子，卻被診斷罹患乳癌初期，在明仁陪伴下，進行乳房切除手術，並靜養了兩年多。但美智子即使手指些微僵硬，仍能談著最愛的鋼琴，在每天早餐過後，與明仁一同朗讀書籍，60多年的婚姻生活仍如熱戀期一樣甜蜜。

▲即使兩人年事已高，但現身鏡頭往往都能看出兩人之間甜蜜情感。（圖／美聯社／達志影像）
▲即使兩人年事已高，但現身鏡頭前往往都能看出兩人之間甜蜜情感。（圖／美聯社／達志影像）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
你預期你今年的年終獎金約幾個月？

你預期你今年的年終獎金約幾個月？

繼續作答
即時
推薦閱讀