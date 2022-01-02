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日媒：岸田2022不只拚經濟　料將對中軟硬兼施

▲日媒分析，日本首相岸田文雄在元旦發表的新年感言，預計在拚經濟、外交同時將對中國採取軟硬兼施的手段。（圖／美聯社／達志影像）
▲日媒分析，日本首相岸田文雄在元旦發表的新年感言，預計在拚經濟、外交同時將對中國採取軟硬兼施的手段。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-01-02 09:30:06

日本首相岸田文雄昨（1）日發表新年感言，不只認為面對Omicron變異株必須以「最壞的狀況」假設，也強調新的一年要實現自己所提出的「新資本主義」對抗以「國家資本主義的經濟制度」；日本《共同社》則指，這番談話係指以中國為首的威權國家，二月北京冬奧後中日關係料將有所改變。

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日本首相岸田宣布新年感言時提到，目前的首要任務是防疫工作，他也談到未來戰勝疫情後的首要目標就是振興日本經濟，認為日本經濟是否能再生的關鍵，就在實現自己所提出的「新資本主義」；外交方面，岸田說今年是啟動正式「領袖外交」的一年，並預告今年將深化國會辯論，決心修改二戰後於一九四七年實施的日本憲法。

日本放送廣播電台節目中，岸田亦指出考慮到中日現況，日本將會以軟硬兼施的方式對待中國。今年原為兩國建交五十週年的慶祝時刻，但考量到中國在釣魚台列嶼附近的挑釁動作頻頻，加上打壓香港、新疆維吾爾族的人權狀況，岸田預計將與中國「好好談談」，而北京將在二月舉行的冬季奧運則是開啟了談話空間，更可能影響未來中日關係風向變化。

▲日本郵便株式會社為紀念今年落幕的東京奧運與帕運，在主場館國立競技場前設立「金色郵筒」。（圖／美聯社／達志影像）
▲身為2020奧運主辦國的日本，早前就與中國有著交棒冬季奧運的默契，想要撕破臉並不容易。（圖／美聯社／達志影像）
不過經濟方面，想要維護兩國在經濟上的連結，穩定中日關係亦不可避免，但日本與美國、歐洲諸國相同，均認知想要對抗國家資本主義經濟制度，就必須採取確切措施實現經濟成長。

此外，先前高喊歡迎台積電到日本設廠的日本經濟安全保障擔當大臣小林鷹之在元旦接受《產經新聞》的專訪中也提到，美國、中國與日本的三角關係當中，儘管中日穩定關係勢必維持，但也必須敦促中國在基本人權、國際法規與法治等的共同實現與遵守，率先形成日本的經濟安保戰略更是首要之重。
 

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