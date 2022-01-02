新年到看緊荷包、顧權益　2022年7大稅制新措施報你知

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稅法規定的各項金額已有依據國民經濟情況進行調整的機制，受惠於行政院主計總處公布最近一年每人可支配所得中位數年增5.7%，2021年度每人基本生活所需費用由新台幣18.2萬元調高為19.2萬元，是歷年來最大調幅，預估受益戶數229萬戶，稅收影響數146.44億元，民眾在今年5月申報綜所稅時就能適用。
二、調升綜所稅各金額 雙薪4口之家至少省稅近2千元
受消費者物價指數（CPI）連動影響，財政部公告調升2022年度綜所稅免稅額、標準扣除額、薪資所得及身心障礙特別扣除額、課稅級距，2023年5月報稅就可適用。其中綜所稅免稅額提高4000元，從8.8萬元提高至9.2萬元；標準扣除額也調高4000元，從12萬元提高至12.4萬元；薪資所得及身心障礙特別扣除額更調高7000元，由20萬元調高至20.7萬元；課稅級距金額上限也有調高。若以雙薪4口之家來說，綜所稅按適用稅率5%至40%計算，將可省稅1900元至1.52萬元，單身上班族可省稅750元到6000元。
三、遺產稅免稅額調高至1333萬元 贈與稅調至244萬元
因應行政院主計總處公布的消費者物價指數調漲，依據稅法規定，2022年以後發生繼承案件適用遺產稅免稅額由1200萬元調高為1333萬元，贈與案件適用贈與稅免稅額由220萬元調高為244萬元，減輕納稅義務人負擔。
四、延長電動車免稅至2025年底
電動車免貨物稅，即電動小客車限完稅價格140萬元以下免稅，超過部分減半課稅，還有使用牌照稅（授權地方政府可免徵），免稅優惠都延長至2025年底，不僅減輕民眾購買電動汽、機車負擔，也能鼓勵國人使用低污染、高效能車輛，帶動國內電動車產業發展，落實政府節能減碳措施。
五、修稅稽法減負擔 逾期繳稅滯納金改每逾3日加徵1%
逾期繳稅滯納金由每逾2日改為每逾3日加徵1%，最高加徵率由15%降為10%；新增可申請加計利息分期繳稅事由；暫緩移送執行繳稅比例由半數降至1/3，降低納稅義務人負擔、適切保護納稅義務人權益，同時也簡化稽徵程序、保障國家債權。
六、符合一定條件遺產稅案件 可申請稅額試算服務
符合一定條件的遺產稅案件，申請查詢被繼承人金融遺產時一併提供稅額試算服務，民眾可自行上網下載或由國稅局寄發通知書，經確認無誤回復就完成申報，不同意也可作為參考自行申報。
七、手機報稅再進化 增加行動支付及電子支付帳戶繳稅
財政部在2021年推出綜所稅手機報稅服務後，再新增編修功能讓民眾能編修扶養親屬及連結至線上版修改各項申報資料，並納入行動支付、電子支付帳戶繳稅服務，民眾今年5月申報2021年度綜所稅就能適用。