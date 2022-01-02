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行動支持！立陶宛啤酒遭中打壓抵制　在台銷量反年增23倍

▲立陶宛知名啤酒品牌Volfas Engelman外交風波而受害。（圖／翻攝自網路）
▲立陶宛知名啤酒品牌Volfas Engelman外交風波而受害。（圖／翻攝自網路）

編輯中心／綜合報導

2022-01-02 10:57:16

中國近期持續針對立陶宛祭出外交、經貿施壓手段，禁止相關企業產品進口，已在中國經營七年的啤酒廠沃福斯（Volfas Engelman）也受波及，訂單被取消、年損近50萬歐元，不過在我國外交部的宣傳後，讓此品牌在台銷量一瞬間年增23倍。

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去（2021）年立陶宛兩度捐贈台灣疫苗，展現雙邊好交情，我國也在7月時赴立陶宛設代表處，但在獲得該國允許以台灣為名設代表處後，立陶宛就陸續遭到北京當局各種手段施壓，連帶波及在中國經營至少7年的啤酒廠沃福斯（Volfas Engelman）業務，大量訂單被取消、抵制，損失高達50萬歐元，若中國市場被迫關閉，年損可能將高達300至500萬歐元。

有鑑於此，我國外交部大力宣傳沃福斯，稱其是節慶送禮的最佳選擇之一，讓產品在台銷量節節上升，綜合外媒報導，沃福斯共有8000噸的啤酒進口台灣，2021年的銷量是2020年的23倍，預估今年將會更加突破。

外媒指出，沃福斯總經理霍巴喬斯卡（M.Horbačauskas）聲稱，在中國的損失可由台灣在內的其他市場成長來彌補，對今年在台業務也深具信心。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
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