年節送「虎禮」！萌虎甜甜圈、生吐司報到　吃下整年福氣

我是廣告 請繼續往下閱讀
「桔祥如意」則以柑橘巧克力，撒上脆脆開心果點綴，帶來吉祥又好運。「迎春納福」淋上草莓巧克力經典糖霜，搭配草莓卡士達，彷彿春聯造型，吃進喜氣洋洋的酸甜滋味。虎氣臨門禮盒禮盒6入270元、12入430元，還有虎年新春下午茶限定，加購飲品折15元、與甜甜圈福氣加購價等限時優惠，陪大家過年新春討喜氣。
凡1/15～2/15期間消費滿NT$299元，即贈迎春納福刮刮卡一張，獎品藏有五星級飯店餐券、6入糖霜甜甜圈等多項好禮，吃甜甜圈還可以試試手氣！（數量有限，贈完為止）
風靡日本「Nekoneko shokupan貓咪生吐司」繼快閃板橋車站後，1月3日至31日快閃Global Mall南港車站B1樓層，2022年推出新年應景限量「萌虎」貓咪吐司，以天然南瓜配上可可粉調製成帥氣老虎斑紋，再加入苦甜巧克力豆及酒漬葡萄乾，香甜帶有淡淡苦澀味，一斤推薦價350元。還有意外受歡迎的醜萌貓臉也來討喜氣，包著特製果醬卡士達、軟綿口感的「貓圈圈」，還有加入了德式香腸以及濃郁奶油玉米的「貓貓Pizza」，有夠可愛。
同場加映Lady M福虎生輝新春糖果禮盒，以紅色燙金對開寶箱藏有香草法式經典薄餅、榛果法式經典薄餅、杏子風味軟糖、 杏子草莓風味軟糖、海鹽焦糖牛奶巧克力、焦糖芝麻巧克力，共6款零食糖果，加贈燙金虎紋與象徵吉祥的祥雲圖騰特製的紅包袋。
新年特別為經典蛋糕打造爆米花千層，均稱包裹薄脆焦糖的爆米花帶來彷彿過年爆竹般的喜氣，搭配在巧克力鏡面蛋糕上，內餡同樣加入爆米花外層的自製香滑焦糖，風味迷人。
星巴克迎接喜慶春節，全門市與線上門市推出共18款春節及經典咖啡禮盒，全新高檔「星巴克星韻禮盒」，首次打造口感鹹甜交錯、鮮味豐富的「烏金XO豬肉乾」，搭配「東方美人茶豬肉乾」、酥脆爽口的「芝麻杏仁肉紙捲」，並精選茶瓦納英式紅茶茶包及在地阿里山烏龍茶，從西式角度演繹出全新的傳統年味。
同樣首度推出的「起司千層餅乾禮盒」，以荷蘭聞名於世的起司打造，繁複工序層層堆疊出酥脆綿密口感，搭配靈感來自荷蘭瓷器工藝圖騰的外盒設計，同樣帶來滿滿異國風情的年味禮盒。
還有去年暢銷的「星巴克春讚禮盒」、換上新春禮盒包裝的「蘋果蜂蜜蛋糕」，「星巴克法蘭酥禮盒」，在經典那堤及草莓奶霜口味外，今年新增大人系海鹽焦糖口味，令人期待。