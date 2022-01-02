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加油要快！中油明起汽、柴油大漲0.9元　95無鉛逼近30元

▲台灣中油公司宣布，明（3）日起國內汽、柴油各調漲0.9元。（圖／中油公司提供）
▲台灣中油公司宣布，明（3）日起國內汽、柴油各調漲0.9元。（圖／中油公司提供）

記者顏真真/台北報導

2022-01-02 12:12:40

台灣中油公司宣布，自明（3）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.9元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.4元、95無鉛汽油每公升29.9元、98無鉛汽油每公升31.9元、超級柴油每公升26.4元。

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台灣中油表示，本週受俄羅斯看好全球經濟成長、印度11月原油進口量月增7.5%及美股大漲等因素影響，導致國際油價上漲。本週調價指標7D3B週均價上漲4.59美元，新台幣兌美元匯率升值0.107元，國內油價依公式計算漲幅為4.73%。

配合政府調降汽、柴油貨物稅每公升1元並按浮動油價調整原則，換算後價格仍應低於亞洲鄰近國家日、韓、港、星，下週汽、柴油價格每公升實際各調漲0.9元。

不過，台灣中油強調，未來95無鉛汽油價格如達到30元，將啟動油價平穩措施，即汽油上漲超過各門檻的部分由台灣中油及政府依序分別吸收25%、50%及75%，以減輕民眾負擔及降低對物價之衝擊。而本週油價依油價公式、政府調降貨物稅及維持亞洲鄰近國家最低價機制調整，累計2021年至11月底止，台灣中油共吸收78.7億元。

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