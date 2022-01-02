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貓咪3劍客！主子們「同步回頭」堅守暖爐　奴嘆：好冷喔

▲日本一名飼主家的三隻貓咪排排站在暖爐前回瞪奴才。（圖／twitter帳號ADOTYA0123）
▲日本一名飼主家的三隻貓咪排排站在暖爐前回瞪奴才。（圖／twitter帳號ADOTYA0123）

編輯中心/綜合報導

2022-01-02 11:57:55

這是哪裡來的護衛隊啊！這幾個月日本北半球各國氣溫明顯變冷，不只人類搬出禦寒衣物，連貓咪也想方設法為自己保暖。日本就有一名推主家的三隻貓咪，日前在暖爐前圍成一道「厚實的銅牆鐵壁」，甚至同步回看奴才，彷彿在警告：「別想拿走暖爐」，網友看了全笑翻了！

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▲推主家養了4隻貓咪，經常在推特上分享牠們的生活日常。（圖／twitter帳號ADOTYA0123）
▲推主家養了4隻貓咪，經常在推特上分享牠們的生活日常。（圖／twitter帳號ADOTYA0123）
這名推主家中其實養了4隻貓咪和與1隻狗狗，分別是狗狗「安哥（あんこ）」、貓咪「大吉」、「歐哈吉（おはぎ）」、「小雪（ゆき）」以及「阿梅（あめ）」，平時推主都會分享毛小孩們的生活點滴。不過日前因為氣溫變得相當寒冷，推主忍不住搬出暖爐想吹吹暖風，不料才一拿出來，大吉、歐哈吉以及小雪直接排排坐並列在暖爐前圍成一道「肉牆」，直接堵住暖風口，有趣的是，牠們還同步回頭瞪視奴才，模樣好像在說：「別想拿走喔！」。

▲日前因為天氣寒冷，推主拿出暖爐後，竟然被大吉、歐哈吉以及小雪霸占暖爐「搖滾區」，孩同步回頭瞪視奴才。（圖／twitter帳號ADOTYA0123）
▲日前因為天氣寒冷，推主拿出暖爐後，竟然被大吉、歐哈吉以及小雪霸占暖爐「搖滾區」，孩同步回頭瞪視奴才。（圖／twitter帳號ADOTYA0123）
▲貓咪：看啥？別想拿走暖爐喔！（圖／twitter帳號ADOTYA0123）
▲貓咪：看啥？別想拿走暖爐喔！（圖／twitter帳號ADOTYA0123）
推主瞬間感受到主子們強烈的「暗示」與壓迫感，只好弱弱地感嘆：「幹嘛啦……不用擔心我部會把暖爐拿走……」另外也補充其實3隻貓咪離暖爐尚有一段距離，因此不擔心貓咪燙傷，也笑說：「如果之後會越來越冷，第4隻貓應該也會加入取暖行列」。

▲自從拿出暖爐後，這裡變成主子們聚會的地方。（圖／twitter帳號ADOTYA0123）
▲自從拿出暖爐後，這裡變成主子們聚會的地方。（圖／twitter帳號ADOTYA0123）
▲推主也苦笑暖桌下也都是貓咪，想要把腿伸直也很困難啊！（圖／twitter帳號ADOTYA0123）
▲推主也苦笑暖桌下也都是貓咪，想要把腿伸直也很困難啊！（圖／twitter帳號ADOTYA0123）
網友們看了都忍不住笑說：「完美的同步率」、「貓：敢動電暖爐你試試看」、「警告的意味很濃厚」、「奴才這種低等生物就是只配用暖暖包啦」、「暖爐本來就是買來給主子使用的」、「暖爐親衛隊」。（編輯：陳珮瑜）


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