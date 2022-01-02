土耳其通膨失控 跨完年家用電費漲50%、企業用電翻倍
2021年全球都受到通貨膨脹衝擊，但土耳其人民跨年夜過後受通膨影響卻只會更加嚴重。去年土耳其11月通膨已經衝破20%，如今2022年元旦開始，政府宣布將調漲能源費用，包含電價與天然氣價格都向上調漲，其中家庭、企業用電更大幅提高50至125%，對民眾來說經濟壓力新的這一年恐怕生活只會更艱苦。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-01-02 11:37:18
綜合《路透》、《美聯社》等外媒報導，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）降低利率促進生產的政策沒有見效，國內貨幣里拉（Lira）自2021年初以來已貶值約40%，成為世界上表現最差的貨幣之一。2022元旦開始，土耳其能源市場監管局（EPDK）更宣布，屬於低用量的家庭電價將上漲50%，而高用電量的企業用電則上調100%至125% ，電價幾乎翻了一倍。
土耳其能源市場監管局對於電費調漲的理由是，因為全球能源價格上揚，土耳其調漲「勢在必行」；除了電費以外，土耳其國營石油與天然氣管線公司（BOTAS）也跟著宣布2022年1月份家用瓦斯價格調漲25%、工業用天然氣價格調漲50%，其餘汽油、過橋費、汽車保險等相應價格也宣布一併漲價。
去年起，土耳其央行於9月、10月、11月，分別降息100、200、100個基點，反常舉動引發外界對其銀行獨立性的擔憂，然而土耳其的政客與在野黨卻對總統艾爾段率領的政府束手無策，過去艾爾段就曾開除3名拒絕降息的央行行長，更砲轟指控這些批評他經濟政策的人「不愛土耳其」更訴諸法律行動。
報導指出，土耳其11月通膨率已達21%以上，預計12月將衝破30%，伊斯坦堡商會（ITO）亦指出土耳其最大城伊斯坦堡12月的零售貨品價格，比起同期上漲將近35%，這一波用電與天然氣的能源價格調漲後，通貨膨脹料將會更加嚴重。