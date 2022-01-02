王力宏遭蕾神重錘半個月　表舅李建復首吐「曾參殺人」

一向形象優質的金曲歌王王力宏，去年底與李靚蕾爆發婚變，遭前妻5,000字長文毀滅式爆料，痛批其私下約砲、召妓，震撼整個演藝圈，他的表舅、知名民歌手李建復，低調不願對外表示意見，只在微博訴心聲，今（2）日貼出一則「曾參殺人」的故事，感嘆流言可畏，似是首度明確地表態為表姪王力宏叫屈。





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▲王力宏今年原定參加湖南衛視跨年晚會，因為婚變風波被取消。（圖／翻攝王力宏工作室微博）

▲李建復20多年前將王力宏引薦入台灣樂壇，兩人關係良好。（圖／翻攝李建復微博）

就讀伯克利音樂學院的王力宏，擅長鋼琴、小提琴，1995年在台灣歌壇出道，就是表舅李建復幫忙穿針引線，提供一支王力宏的影片，將他引介給音樂人李壽全，李壽全看完了王力宏在無音樂陪襯、純人聲的演唱實力，就立刻決定和他簽約發片，王力宏之後翻唱過李建復的《龍的傳人》，改編成搖滾版，讓外界為之驚豔。





李建復2012年受邀參與王力宏的北京鳥巢演唱會，2人同台演出《龍的傳人》默契十足，蔚為一時美談。但王力宏爆發離婚風波後，許多媒體追問其意見，向來低調的李建復，都表示相關問題不方便回答，謝謝關心，只在微博發布圖文，表達對此事看法。





▲李建復在微博發文，暗諷「蕾神之錘」扭曲事實。（圖／翻攝李建復微博）

▲李建復在微博發文，感嘆曾參殺人、流言可畏，引起網友熱議。（圖／翻攝李建復微博）

第一條是李靚蕾去年12月17日後連發5篇長文，重創王力宏形象，23日宣布風波暫告一段落時，李建復引用心理學大師馬斯洛的話「if the only tool you have is a hammer, to treat everything as if it were a nail.（如果你唯一的工具是把錘子，你很容易把每件事情都當成釘子來處理），指人們容易缺乏省思，被扭曲事實引導，讓網友聯想到蕾神之錘。





李建復2日又在微博貼出《戰國策》的「曾參殺人」寓言，感嘆流言可畏，謊話被流傳後，連親生母親都不相信兒子，似乎影射王力宏事件，立刻引發熱議，網友選擇力挺偶像，後援會留言「我們都明白的！現在千千萬萬的粉絲，包括路人都明白的！王力宏的人品和清白我們永遠相信！請力宏振作，好好生活，我們永遠支援他，守護他，我們在幫助他，我們都在等蓋世英雄回來！」、「請轉告力宏！他的身後有千千萬萬的歌迷支援他，我們相信他是清白的，我們永遠愛他！」、「眾口鑠金，積毀銷骨，流言蜚語都是恐怖的。希望大家都理智一些」。



