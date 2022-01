王力宏遭蕾神重錘半個月　表舅李建復首吐「曾參殺人」

一向形象優質的金曲歌王王力宏,去年底與李靚蕾爆發婚變,遭前妻5,000字長文毀滅式爆料,痛批其私下約砲、召妓,震撼整個演藝圈,他的表舅、知名民歌手李建復,低調不願對外表示意見,只在微博訴心聲,今(2)日貼出一則「曾參殺人」的故事,感嘆流言可畏,似是首度明確地表態為表姪王力宏叫屈。





▲王力宏今年原定參加湖南衛視跨年晚會,因為婚變風波被取消。(圖/翻攝王力宏工作室微博)

▲李建復20多年前將王力宏引薦入台灣樂壇,兩人關係良好。(圖/翻攝李建復微博)

就讀伯克利音樂學院的王力宏,擅長鋼琴、小提琴,1995年在台灣歌壇出道,就是表舅李建復幫忙穿針引線,提供一支王力宏的影片,將他引介給音樂人李壽全,李壽全看完了王力宏在無音樂陪襯、純人聲的演唱實力,就立刻決定和他簽約發片,王力宏之後翻唱過李建復的《龍的傳人》,改編成搖滾版,讓外界為之驚豔。





李建復2012年受邀參與王力宏的北京鳥巢演唱會,2人同台演出《龍的傳人》默契十足,蔚為一時美談。但王力宏爆發離婚風波後,許多媒體追問其意見,向來低調的李建復,都表示相關問題不方便回答,謝謝關心,只在微博發布圖文,表達對此事看法。





▲李建復在微博發文,暗諷「蕾神之錘」扭曲事實。(圖/翻攝李建復微博)

▲李建復在微博發文,感嘆曾參殺人、流言可畏,引起網友熱議。(圖/翻攝李建復微博)

第一條是李靚蕾去年12月17日後連發5篇長文,重創王力宏形象,23日宣布風波暫告一段落時,李建復引用心理學大師馬斯洛的話「if the only tool you have is a hammer, to treat everything as if it were a nail.(如果你唯一的工具是把錘子,你很容易把每件事情都當成釘子來處理),指人們容易缺乏省思,被扭曲事實引導,讓網友聯想到蕾神之錘。





李建復2日又在微博貼出《戰國策》的「曾參殺人」寓言,感嘆流言可畏,謊話被流傳後,連親生母親都不相信兒子,似乎影射王力宏事件,立刻引發熱議,網友選擇力挺偶像,後援會留言「我們都明白的!現在千千萬萬的粉絲,包括路人都明白的!王力宏的人品和清白我們永遠相信!請力宏振作,好好生活,我們永遠支援他,守護他,我們在幫助他,我們都在等蓋世英雄回來!」、「請轉告力宏!他的身後有千千萬萬的歌迷支援他,我們相信他是清白的,我們永遠愛他!」、「眾口鑠金,積毀銷骨,流言蜚語都是恐怖的。希望大家都理智一些」。