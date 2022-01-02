王力宏「被封殺」跨年表演網路瘋傳！網友：聽哭了

被周揚青毀羅志祥跨年在花蓮復出，勁歌熱舞挽回觀眾緣，堪稱新年「大洗白」，反觀王力宏原訂的湖南衛視演唱會、bilibili跨年演唱會，因為婚變被取消，讓歌迷大呼可惜，鐵粉則瘋傳王力宏去年12月8日彩排bilibili演唱會的音頻，王力宏演唱了《SOLD OUT》跟《唯一》，兩首歌聽得歌迷如癡如醉，直說跨年沒有王力宏表演，真的可惜了，「高音厲害到根本聽哭了」。





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▲王力宏擅長鋼琴等樂器，歷年跨年表演備受肯定。（圖／翻攝王力宏工作室微博）

王力宏的粉絲1日凌晨在bilibili放出王力宏的跨年表演，雖然僅是彩排表演錄音，沒有現場畫面，瞬間仍吸引2、300粉絲在線觀看，王力宏表演邊打鼓邊演唱Hawk Nelson的《SOLD OUT》（無畏向前），不斷轉換真假音，搭配強力重拍的節奏，非常激勵人心。





王力宏隨後又演唱慢歌《唯一》，以抒情慢歌帶動全場大合唱。他在彩排時說，「今天是2021最後一天，《唯一》這首歌已經20歲了，希望每個人都能找到自己的唯一，這是王力宏的唯一，也是屬於每個人的唯一，我愛你們」，引發現場歌迷大暴動。





當天親臨現場的歌迷，事後惋惜說「現場真的很炸」、「太牛逼了」，可惜畫面無緣問世，敲碗說希望bilibili能釋出影片，也有人感嘆，「這個唱功很無敵」、「當天跨年晚會，沒有一個比得上這個」，希望王力宏沉潛一陣子後，能夠重返歌壇，還有人突發奇想，建議下次讓他戴玩偶頭套上場，只聽聲音就很足夠。



