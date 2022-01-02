吳慷仁高跟鞋練舞爆青筋 續攤《華燈3》：寶寶還要叫啦
《華燈初上》第二季上線，吳慷仁反串變裝皇后「寶寶」，在條通開了酒店「Sugar」跟媽媽桑林心如搶生意，吳慷仁妖豔歌舞秀博得滿堂彩，舉手投足嫵媚又性感，昨（1）他在臉書公開3個幫助他塑造角色的人物，曬出自己穿高跟鞋練舞的辛苦過程。
記者羅凌筠/綜合報導
2022-01-02 13:50:47
吳慷仁第一個找上第三性舞者鄭筠，她和吳慷仁分享跨性別的人生經驗，第二個是舞蹈老師鈺翔，吳慷仁穿上高跟鞋學舞，練到青筋爆出，「雖然只有3堂課，寶寶的舞蹈動作很多是他教我的，我的老天兒，每次上課完小腿就是炸裂，比跑20公里還痛，女孩兒們我佩服妳們。」第三個是變裝皇后夢蘭嬌，吳慷仁說：「我從她的身上學到的是穿上女裝的自在，因為她穿上緊繃到不行的女裝後，不論你怎麼看待她，總是從她的氣息上有著一股無視旁人眼光的態度，實在是太喜歡她了，怎麼那麼可愛，但個人覺得我比她美一點啦。」
吳慷仁透露，本來擔心這個角色場次少，表演會流於刻板，壞了第三性或是變裝皇后的形象。但是在導演連奕琦的鼓勵下，決定來段舞蹈開場，他說：「雖然寶寶玩樂的部分不少，但對於這樣的『她』，在那個保守的時代裡，可能過得有些辛苦，美麗的背面總是有著一種哀愁，寶寶的笑、她的叫，也許都是在對自己身分的吶喊，真心希望現在的世界少點用異樣眼光看待寶寶這樣的人，多點同理，多點美麗笑容的寶寶走在大街上，開懷大笑，高八度叫起來。」
此外，吳慷仁的角色，也是目擊命案的關鍵人物之一，他向楊祐寧拋出2個線索，「我看到了一個男的，差你一點，穿著咖啡色的風衣，抽著香菸走進『光』，好像還有一個女的也走進去，比我醜。」吳慷仁預告：「等第三季了啦，寶寶還有戲啦，人家還要叫啦。」