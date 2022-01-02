「越南周子瑜」泡溫泉影片超吸睛 穿比基尼大方曬身材
新住民阮秋姮（Nguyễn Thu Hằng）2018年因擔任國慶典禮主持人，因優雅氣質和亮眼顏值受到關注，被粉絲稱作是「越南周子瑜」。阮秋姮和台灣老公John結婚3年，去年7月迎接兒子出生，一家三口幸福美滿。阮秋姮時常在YT頻道「Hang TV - 越南夯台灣」分享生活點滴，擁有25.7粉絲追蹤。
記者臺孝婷/綜合報導
2022-01-02 14:22:36｜2022-01-02 14:22:50
阮秋姮和老公John日前開箱苗栗頂級溫泉會館，短短一個星期吸引將近58萬觀看次數，雖然兒子還小，但阮秋姮夫妻倆仍選擇一家三口出遊，享受美好的家庭時光。在泡湯時，阮秋姮也穿上比基尼，大方曬出產後身材，讓不少同為人母的粉絲給予讚賞，認為女生雖然生完小孩後的身材沒有辦法立即恢復，但還是很美麗，「肚子真的還好啦。 生產過後的媽媽給自己的壓力都很大。希望你們都可以互相誇獎跟心靈支持對方！」、「生完前跟生完後是不一樣的美，太厲害了；怎麼可以都美，唉老天爺真不公平」、「秋姮剛生完小孩，身材這樣已經恢復很好了」。
阮秋姮的媽媽在她13歲時因經濟因素來台幫傭，她18歲時決定來台投靠媽媽，先在台大讀中文9個月，隨後進入德明財經科大就讀。阮秋姮不但是主持人，還演出過電影和電視劇，並曾以大愛劇場的《飄洋過海來愛你》入圍去年金鐘獎「戲劇節目最具潛力新人獎」。