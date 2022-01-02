跨年換手機「這家」優惠超狂！三星摺疊機不用2.1萬入手

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業者表示，若對於預算無法上旗艦的果粉，可以選擇全台近半數果粉使用的iPhone 13（128GB），後置1200萬畫素雙鏡頭模組，以及IP68等級防水防塵、雙卡雙待、無線充電和Face ID，活動期間於門市購入還能再省2310元；此外，蘋果最旗艦的iPhone 13 Pro Max（256GB）降最多！耐看的天峰藍色、120Hz的螢幕高更率，1200萬畫素三鏡頭模組搭光學防手震，這次門市勒緊褲帶給出結帳再折3110元的最後優惠。
年末換新機，顏值效能兼具的三星Galaxy Z Flip3（8GB/128GB）絕對是首選，尤其是上市不到一個月的時間，就拿下全台安卓旗艦機第一名，雙主鏡頭自拍、甚至是夜景長時間曝光、動態縮時攝影都是即將到來的跨年跑趴實用場景，最後一檔優惠有感降價只要2萬990元，直降9898元，還送總價值3270元的原廠登錄禮，空機價格就有超過萬元的折扣優惠。
除此之外，業者統計上市至今每月都進榜的三星Galaxy A52s（6GB/128GB），最大亮點號稱能提供48H的續航力，處理器升級為高通S778G，也是三星最熱賣的中階手機代表，年末最後專屬優惠只要1萬390元；另一款超規格的M系列手機，則是背蓋採用魚鱗紋理設計，會藉著燈光反射折射出七彩效果的M32，價格也較為親民的4G手機，採用6.4吋螢幕，搭載5千大電量，以及6400萬畫素四鏡頭主相機、2000萬畫素前鏡頭，門市價格只要6390元，正是換機的好時機。