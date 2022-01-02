COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

跨年換手機「這家」優惠超狂！三星摺疊機不用2.1萬入手

▲傑昇通信年末最終優惠，三星Galaxy Z Flip3現折9898元。（圖／傑昇通信提供）
▲傑昇通信年末最終優惠，三星Galaxy Z Flip3現折9898元。（圖／傑昇通信提供）

記者賴志昶／台北報導

2022-01-02 14:53:42

迎接2022年到來！連鎖通訊門市業者傑昇通信在跨年元旦連假期間，推薦6款指標機型限時給出終極優惠，只到今（2）日為止，於全台門市購買兩大冠軍品牌指定機型，三星Galaxy Z Flip3（8GB/128GB）最高折抵近萬元，優惠價僅2萬990元；iPhone 13 Pro Max（256GB）加碼再折3千，總價3萬7290元即可入手。

我是廣告 請繼續往下閱讀
傑昇通信指出，蘋果除了有無可比擬的品牌力外，iPhone的穩定度更是有口皆碑，新機用上5年已屬常態，因此若趁年末最終折扣釋出換機，像是重量最輕、價格最低的iPhone 13 mini，機身重量只有140g，長時間使用都不會感到疲累，目前128GB版本在門市已下殺1600元，總價僅2萬1290元，性價比相當高。

▲傑昇通信年末最終優惠機型。（表／傑昇通信彙整）
▲傑昇通信年末最終優惠機型。（表／傑昇通信彙整）
業者表示，若對於預算無法上旗艦的果粉，可以選擇全台近半數果粉使用的iPhone 13（128GB），後置1200萬畫素雙鏡頭模組，以及IP68等級防水防塵、雙卡雙待、無線充電和Face ID，活動期間於門市購入還能再省2310元；此外，蘋果最旗艦的iPhone 13 Pro Max（256GB）降最多！耐看的天峰藍色、120Hz的螢幕高更率，1200萬畫素三鏡頭模組搭光學防手震，這次門市勒緊褲帶給出結帳再折3110元的最後優惠。

年末換新機，顏值效能兼具的三星Galaxy Z Flip3（8GB/128GB）絕對是首選，尤其是上市不到一個月的時間，就拿下全台安卓旗艦機第一名，雙主鏡頭自拍、甚至是夜景長時間曝光、動態縮時攝影都是即將到來的跨年跑趴實用場景，最後一檔優惠有感降價只要2萬990元，直降9898元，還送總價值3270元的原廠登錄禮，空機價格就有超過萬元的折扣優惠。

除此之外，業者統計上市至今每月都進榜的三星Galaxy A52s（6GB/128GB），最大亮點號稱能提供48H的續航力，處理器升級為高通S778G，也是三星最熱賣的中階手機代表，年末最後專屬優惠只要1萬390元；另一款超規格的M系列手機，則是背蓋採用魚鱗紋理設計，會藉著燈光反射折射出七彩效果的M32，價格也較為親民的4G手機，採用6.4吋螢幕，搭載5千大電量，以及6400萬畫素四鏡頭主相機、2000萬畫素前鏡頭，門市價格只要6390元，正是換機的好時機。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
你預期你今年的年終獎金約幾個月？

你預期你今年的年終獎金約幾個月？

繼續作答
即時
推薦閱讀