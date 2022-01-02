北市家長染Delta！出關後曾接送小孩 幼兒園停課2日
中央流行疫情指揮中心今（2）日臨時召開記者會，指揮官陳時中表示，台北市有1家檢疫旅館2住客確診，基因定序初步認定為Delta變異株，其中一人在12／26已檢疫期滿，並到幼兒園接小孩，因此宣布幼兒園立即停課2天，飯店10名工作人員，其中9人已採檢、1人待採檢，結果最快傍晚出爐。
編輯中心／綜合報導
2022-01-02 14:37:29｜2022-01-02 14:43:11
台北市近來頻傳檢疫旅館有確診案例，並在定序後確定染疫最新變異株Omicron，今日又有另外一家檢疫旅館內2名住客確診，引爆群聚隱憂。指揮官陳時中在今日記者會上表示，新增兩名個案為17181和16941，基因定序初步為Dleta變異株。
陳時中指出，案17181在12月12日入住，已在12月26日檢疫期滿14天，但在1月1日覺得自己有症狀、快篩陽性後到醫院採檢，昨日晚間確診。由於該個案有同住家人，接觸者有媽媽、妻子和三名小孩以及一名保母，也曾到過幼兒園進行接送，所以該幼兒園立即停課2天，飯店10名工作人也已進行採檢，其中1人待採檢，採驗結果最快傍晚出爐。
陳時中說，目前高度懷疑這兩起案例為檢疫旅館群聚，但由於時間差異，目前無法確定是誰傳染給誰，重疊的時間都會把同樓層的住客招回採檢，確切的住客人數還有待衛生局進一步掌握。（編輯：林莞茜）
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