快訊／北市確診男曾赴幼兒園　33師生採檢中

北市防疫旅館再傳一起疑似群聚案！台北市政府今（2）日召開臨時防疫記者會，副市長黃珊珊說，昨晚接到案17181的案例通報，是名30多歲本國男性，由於防疫旅館內，有1例確診個案就住在該男隔壁，因此防疫旅館同層、上下樓層共25名房客全部採檢，另外，案17181有送小朋友去幼兒園上課，幼兒園的老師、學生33人也擴大採檢。
記者王敏旭／台北報導
2022-01-02 15:58:03｜2022-01-02 16:35:13
黃珊珊說，案17181自12月12日從中國入境，入住防疫旅館至去年12月26日，期滿返家，進行自主健康管理，1月1日發覺不舒服，用家用快篩劑測試，並檢驗出陽性。由於在家7天與家人生活，也有外出行程，今日採檢Ct值19，屬傳染性風險高的個案，目前已有社區足跡。
黃珊珊表示，目前都在擴大採檢中，檢疫旅館同樓層跟上下樓房客25人、旅館員工10人，以及個案子女幼兒園老師跟同學33人擴大採檢，至於幼兒園一樓進出口，也會對全員擴大採檢；幼兒園是最擔心部分。
黃珊珊說，今日已完成幼兒園清消，會停課2天，等到採檢結果再決定下一步處理方式，校園內22人都接種2劑疫苗。目前匡列居家對象包括，個案同住家人爸爸、媽媽、太太與3名子女共6人，2名密切接觸者居家隔離。