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拜登輸了！「美國陳時中」服公職逾55年　年薪比總統還高

▲美國防疫專家佛奇博士有著55年聯邦政府公職經歷，年薪比現任美國總統拜登還高。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國防疫專家佛奇博士有著55年聯邦政府公職經歷，年薪比現任美國總統拜登還高。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-01-02 14:50:06

財經雜誌《富比士》報導，作為白宮首席防疫顧問，美國國家過敏症和傳染病研究所所長佛奇（Anthony Fauci）已經為聯邦政府工作55年，平均年薪不僅比現任美國總統拜登還高，更是全美國聯邦政府當中，有史以來退休金最高的公務員，預計當他一旦退休每年可得35萬美元（約新台幣969萬元）的退休金。

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根據美國《富比士》（Forbes）報導，雖然2021年的年薪尚未公布，但根據歷史紀錄，佛奇已經連續兩年成為「全美收入最高的公務員」。2019年時他的年收來到41.7萬美元（約新台幣1155萬元），2020年漲到43.4萬美元（約新台幣1200萬元），薪資水平比起總統、四星將領等美國政府核心高層都還要高。

由於美國禁止年齡歧視，大多數工作職位並無強制退休規定，佛奇擔任「美國公務員」這55年來未曾間斷，目前美國總統拜登的年薪是40萬美元（約台幣1118萬元），《富比士》預計佛奇將連續3年超越美國總統，穩居美國聯邦公務員最高薪的寶座。

根據美國聯邦人事管理局的標準，佛奇這樣長期服務的公職退休後，每年可以獲得職涯中最高收入的那3年平均值的八成薪資，預估他的退休金能達到每年34.7萬美元，再加上超長年資帶來的額外政府年金補貼，經專業審計師估算，如果佛奇現在退休每年約可領35萬美元（約新台幣979萬元）的退撫金，而且這個數字還會隨著政府每年變動的生活成本而調升。

儘管如此，佛奇本人也並未表達退休意願，反而像過去55年來盡忠職守，在全球爆發疫情期間不論執政者是誰，積極防範新冠肺炎在境內擴散。去年平安夜剛滿81歲的他被認定是美國的抗疫大將，當記者卡爾詢問他為何還不退休時，佛奇將抗疫比擬為世界大戰，並稱他的人生使命就是「打完這場仗」，他誓言若疫情不結束，絕不中途離場。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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