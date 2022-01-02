拜登輸了！「美國陳時中」服公職逾55年　年薪比總統還高

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由於美國禁止年齡歧視，大多數工作職位並無強制退休規定，佛奇擔任「美國公務員」這55年來未曾間斷，目前美國總統拜登的年薪是40萬美元（約台幣1118萬元），《富比士》預計佛奇將連續3年超越美國總統，穩居美國聯邦公務員最高薪的寶座。
根據美國聯邦人事管理局的標準，佛奇這樣長期服務的公職退休後，每年可以獲得職涯中最高收入的那3年平均值的八成薪資，預估他的退休金能達到每年34.7萬美元，再加上超長年資帶來的額外政府年金補貼，經專業審計師估算，如果佛奇現在退休每年約可領35萬美元（約新台幣979萬元）的退撫金，而且這個數字還會隨著政府每年變動的生活成本而調升。
儘管如此，佛奇本人也並未表達退休意願，反而像過去55年來盡忠職守，在全球爆發疫情期間不論執政者是誰，積極防範新冠肺炎在境內擴散。去年平安夜剛滿81歲的他被認定是美國的抗疫大將，當記者卡爾詢問他為何還不退休時，佛奇將抗疫比擬為世界大戰，並稱他的人生使命就是「打完這場仗」，他誓言若疫情不結束，絕不中途離場。
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