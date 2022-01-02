新年第一閃！陳曉壁咚殺陳妍希「好甜」　186萬人搶看

揮別去年名人離婚的陰霾，2022年的第一對恩愛夫妻檔來了，陳妍希1日在抖音曬出和陳曉的壁咚視頻，並配文「新年的第一天，祝大家壁咚快樂」，兩個人互動甜蜜，「壁咚殺」粉碎昔日婚變謠言，還被誇越來越有夫妻相，影片累積了186萬次瀏覽數。





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▲陳曉害羞壁咚陳妍希，吸引186萬瀏覽量。（圖／翻攝陳妍希抖音）

陳曉、陳妍希因《神雕俠侶》結緣，結婚後育有一子「小星星」，不過陳曉向來低調，不愛曬恩愛，只有每逢老婆、小孩生日時，才會發文放閃。這次新年影片裡，陳妍希身穿連衣裙和黃色針織長衫，充滿少女感，陳曉則穿著帥氣咖啡色風衣，非常登對。她含情脈脈看著老公，陳曉則一手撐著牆，要壁咚老婆還滿臉害羞，忍不住偷笑了起來，當場破功。





NG過一次後，陳曉立刻恢復演員本色，先和陳妍希拍手互動，然後深情對視時，突然使出壁咚招數，讓陳妍希看得滿臉笑意，也用手撫摸老公的臉，全身都散發著粉紅泡泡，網友被閃到不行，笑說「陳曉終於冒泡了」、「還是真夫妻好嗑」，兩人公開秀恩愛，讓頻傳婚變的演藝圈難得甜滋滋。





▲陳曉回覆陳妍希生日祝福，夫妻互動非常良好。（圖／翻攝陳妍希微博）

不只這次同框放閃，陳妍希上個月被偷拍到帶老公與好友聚餐，用餐結束後，兩人手牽手送別好友，陳曉更是全程摟著老婆，雙方有說有笑，與熱戀中的情侶沒有區別。陳妍希日前受訪時說，看見父子兩人躺在床上睡覺，是生活最幸福的時刻，不過陳曉不太會挑禮物，每年慶生過節時都是給錢讓她自己買，寫實的夫妻生活也讓粉絲羨慕不已。



