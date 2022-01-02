塞港短期仍將持續　外銀估供應鏈失衡要到年中才有解

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此外，集裝箱運費比峰值下降了近 20%。過去一年，從上海到洛杉磯的集裝箱運輸成本增加了一倍多，但已從9月中旬的1萬2424美元的歷史高點逐步下降，目前處於7月以來的最低水準，這顯示對亞洲製成品的需求略微減弱，該地區的集裝箱運力也在釋放，但運費下降的部分原因是季節性
因素所致。
不僅如此，瑞銀分析，東南亞的工廠陸續復工，並接近滿負荷生產。部分服裝製造商暗示，目前的產能已達到80%至90%，預計年底將達到100%。雖然奧密克戎毒株造成了一些不確定性，但這次對生產的影響可能較小。該地區的疫苗接種率已經提高，部分政府已把疫情從大流行病轉為地方流行病來應對。晶片短缺可能持續到明年，但曙光已現。
晶片短缺一直是造成供應鏈瓶頸的關鍵問題。許多晶片製造商認為供應短缺將持續到明年下半年，但瑞銀證據實驗室（UBS Evidence Lab）資料顯
示，電晶體庫存已有所回升，電晶體的可用供應在今年首次增加，較10月的近期低點增加了約25%。而汽車等行業今年都處於嚴重「缺芯」狀態，但在年底前好轉，促使一些汽車製造商提高了產量，該行業已大幅下調今年全球輕型車產量增長的預測，庫存也降至歷史低點，但新車庫存在10和11月有所改善，表明市場漸露曙光。
瑞銀也提到，南加州港口的貨船數量接近歷史高位，但港口效率正在提高，只是把貨物從船上運到客戶手中仍然是一個挑戰。儘管過去幾個月港口已全天候運營，但長時間的延誤依然未解，原因是卡車司機短缺、倉庫空間不足及運輸瓶頸。
雖然有101艘集裝箱船在洛杉磯和長灘港口等待停靠，其中30艘在近岸等待，71艘在遠海等待。由於碼頭泊位只能容納30艘船，也就是說，待泊時間仍較長，但已趨向穩定。瑞銀認為，港口堵塞問題可能在短期內持續，但隨著年底假期。後補充庫存季節的過去，情況可能在明年2月初中國春節後開始緩解。