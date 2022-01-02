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全球首例！以色列孕婦Flurona確診　感染新冠肺炎加流感

▲以色列一名未接種新冠疫苗的孕婦同時感染了新冠病毒和流感病毒。（圖／示意圖／翻攝pixabay）
▲以色列一名未接種新冠疫苗的孕婦同時感染了新冠病毒和流感病毒。（圖／示意圖／翻攝pixabay）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-01-02 15:51:40｜2022-01-02 15:53:14

新冠疫情席捲全球逾兩年，除了變種病毒株持續威脅外，近來科學家們更在以色列發現了「Flurona」，這種疾病結合了新冠病毒和流感病毒，目前仍不清楚其是否更具危險性，以色列該名染上「Flurona」的一名孕婦也因為症狀輕微，順利生產後準備出院。

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根據報導，醫學專家將流感病毒（Flu）和冠狀病毒（corona）兩個字組合起來，將這起全球首例的雙重感染取名為「Flurona」，這起病例是在以色列佩塔提克瓦市（Petah Tikva）貝林森醫院（Beilinson Hospital）被發現，確診者是一名未接種新冠疫苗的年輕孕婦。

貝林森醫院婦產科主任維尼策（Arnon Vizhnitser）表示，院內發現還有多人出現相關的症狀，不過該名孕婦是首位經過檢測，發現在新冠肺炎與流感都是呈現陽性反應的患者，尤其上呼吸道遭病毒攻擊產生的呼吸困難症狀明顯；所幸該名孕婦症狀輕微，順利生產後即準備出院。

報導指出，當地衛生專家警告，這起病例應非單一個案，以色列衛生部也正在進行調查，但其餘病患檢驗結果尚未出爐，無法確定是否皆為雙重感染，對於新冠病毒與流感病毒合在一起後，是否會引起更嚴重症狀的相關調查也正加緊腳步研究當中。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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