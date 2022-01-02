南天宮發放錢母及福氣袋 苗栗男漏夜等候11小時搶頭香

疫情趨緩，喜迎壬寅虎年，台中市南天宮今日在廣場首發10元錢母及一千份「福氣袋」物資，期許大家呷平安，添好運。等候領取人潮大排長龍，來自苗栗潘姓先生，自昨晚11時足足等到翌日10時，搶頭香拿到福氣袋，開心表示「希望今年能添福氣過好年！」





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南天宮供奉關聖帝君是中部人信仰中心，迎接新歲為了帶給大家財運、好運、福氣旺旺來，今日上午10時舉辦「關公分享愛，讓您福氣旺旺來」公益活動，發放福氣袋及錢母，一早等待人龍已繞著街廓蜿蜒數百公尺，10時準時由主委吳光雄敲下三聲響鑼，鼓勵大家存好心、說好話，做好事，眾善奉行，新的一年心想事成，之後依著號碼牌一一發放。





▲台中南天宮今日舉辦「關公分享愛」公益活動，發放錢母及千份福氣袋，來自苗栗男子漏夜等候11小時搶頭香。（圖／記者金武鳳攝2022.1.2)

南天宮表示，疫情衝擊各行各業，民生經濟受到影響，奉關聖帝君指示，發放民眾錢母與福氣袋，袋裡裝有平安米、平安麵及麥片等愛心物資，要讓大家呷平安、添好運，新的一年萬象更新，檢討過去不好的事，重新調整腳步與心情，迎向新的一年。





台中南天宮迎新春提供善男信女「安燈」、「安斗」、「補財庫」、「求發財金」等，象徵祈求心神安定、平安，讓災厄遠離身邊，今年發大財，好運旺旺來。





▲台中南天宮今日舉辦「關公分享愛」公益活動，總計發放錢母及千份福氣袋愛心物資。（圖／記者金武鳳攝，2022.1.2)

南天宮表示，疫情衝擊很多人生計，補財庫與點帝君燈、財神燈、求發財金等的信徒為往年多出一倍，除了原有的十萬財庫、百萬財庫，今年更增加了千萬財庫供民眾選擇。





此外，除夕晚上南天宮將發送50元錢母、大年初一早上10時發「帝錢」限量2000個，送完為止。正月初一至正月初五素粽「解結頭」，「鑽轎腳」祈求前途光明、事業順利、大年初四接財神，祝福民眾財運旺旺一整年。









