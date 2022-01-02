女性職涯升遷仍有天花板 男性平均總所得為女性1.55倍
根據財政部公布最新統計發現，108年綜所稅結算申報所得稅總額達6兆1295億元，來自男性納稅義務人占58.5%，主要男性一般為家庭經濟的主要承擔者。若進一步以平均每戶所得分析，兩性納稅義務人分別折算的平均每戶年所得比，近年來男、女大致維持在1.17：1，但平均每人總所得男性64.1萬元，為女性41.4萬元的1.55倍，而且男性平均每人的各類所得均高於女性，財政部分析，與女性職涯升遷仍有天花板效應等因素有關。
記者顏真真/台北報導
2022-01-02 16:22:47
財政部統計，108年綜所稅結算申報所得稅總額，若按平均每戶年所得觀察，以新竹市132.3萬元最高，次為台北市127.7萬元，這與竹科高薪族群較多及北市為首都、工商業發達等因素有關。若再按兩性納稅義務人分別折算的平均每戶年所得比，近年來男、女大致維持在 1.17：1，108年各縣市中亦以新竹市1.32倍、台北市1.22倍較高。 ▲財政部公布108 年綜所稅結算申報概況。（圖／財政部提供）
若就各類所得觀察，108年綜所稅各類所得人總計1188 萬人，其中女性有股利及利息所得人數明顯多於男性，致占比為51.6%，較男性48.4%高出3.2個百分點，不過，平均每人總所得男性64.1萬元，為女性41.4萬元的1.55倍。
至於男性平均每人的各類所得均高於女性，財政部分析，因兩性勞動力參與率、就業情形、從事行業、工作職務、名下財產等狀況不同，女性職涯升遷仍有天花板效應等因素所致，其中涵蓋總所得近8成的薪資所得兩性差距倍數為1.36倍，而執行業務所得男女差距1.86倍最高。