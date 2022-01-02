防疫旅館群聚頻傳 黃珊珊：加強巡查、員工打第3劑疫苗
台北市日前某防疫旅館爆出群聚感染，3人確診新冠肺炎染上Omicron變異株，今日再出現其他防疫旅館出現2例Delta變異株的群聚感染。台北副市長黃珊珊今（2）表示，會加強巡查並要求員工打第3劑疫苗，另外通風未改善的防疫旅館，將不給收住檢疫旅客。
記者王敏旭／台北報導
2022-01-02 16:56:26
黃珊珊說，上次防疫旅館傳出3例確診案例，已看過排風、空調系統，硬體去上有些狀況，這會進一步處理，不過環境採檢檢體還沒出來，可能會做相關輔導改善。
黃珊珊表示，這次的案16941與案17181入住時間有一些重疊，擔心可能是在防疫旅館的群聚案，防疫旅館現在風險比醫院高，員工接種疫苗間隔接滿，時間到了務必要打滿第3劑，如果沒有接種就考慮開罰。
黃珊珊指出，台北市對於防疫旅館本來就有「防疫天使團」，會巡查與稽查、評鑑，上周有防疫旅館出狀況後，現在有加強巡查。未來會用更嚴密方式，並要求員工教育訓練，落實SOP並分離乾淨區與汙染區，減少傳播的風險。
黃珊珊說，這幾天與空調機電專家查核旅館內通風設計，有發現幾個硬體問題，會輔導一些防疫旅館要去改善，不能改善就不能收住檢疫旅客。