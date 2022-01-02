福原愛新年祝福獨厚陸粉！回顧影片切割江宏傑身影

離婚兩樣情！去年7月分手的福原愛和江宏傑，結束5年婚姻，男方心情調適許久，女方卻被爆出和「橫濱男」復合，元旦可望再婚，許久沒有露面的她，在抖音秀出祝福影片，向中國粉絲祝賀新年快樂，並期許迎接2022希望有好的开始，喜上眉梢的模樣，跟江宏傑成明顯對比。





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▲福原愛被爆將新婚後，在抖音祝賀中國粉絲新年快樂。（圖／翻攝福原愛抖音）

▲福原愛近日連續發布3則抖音影片，還用手比出愛心，心情顯然不錯。（圖／福原愛IG）

福原愛近日在抖音連發3則影片，以照片回顧去年精彩畫面，包括為媽媽製作球桌、參與奧運講評、赴新加坡擔任評審的風光每一幕，並關心粉絲「2021年，大家過得還好嗎？對於我來說開心的、不開心的，都會馬上成為過去，2022年大家一起加油吧！」影片中唯獨沒有江宏傑跟兩個小孩的身影。





網友更挖出她8月時在日本東京奧運復出，同框大陸閨蜜的合照，當時剛離婚的福原愛，和中國專屬陪練員金惠美和好友湯媛媛碰面，露出燦爛笑容，還俏皮嘟嘴捧著臉蛋的表情，完全沒因離婚影響心情。她近日與新歡在東京展開半同居生活，還在青森大學擔任客座副教授，事業愛情都有著落，即將展開第二人生。





▲福原愛（中）被挖出8月和陪練員金惠美（左）的合照，離婚後心情愉悅。（圖／金惠美微博）

▲江宏傑淚流滿面地說，婚變讓自己很低潮，但會努力往前走。（圖／翻攝台視畫面）

女方展露笑顏不見陰霾，反觀江宏傑在面臨婚變時，一邊錄製節目《全明星觀察中》，身心俱疲，淚流滿面表示離婚後這段日子，曾有過一段低潮，是人生最崩潰的時候，近日則坦言「2021年也許不是這麼如意，但也算是成長不少」，彼此對離婚的態度明顯呈兩極化。



