《新倚天屠龍記》即將上映 王晶指定小40歲女友演小昭
香港導演王晶作片無數，但大多是三級片或是對白有許多髒話，讓他被香港影評人批評低俗。王晶日前還上節目自嘲是「爛片王」，顯然對於這些評論完全不放在心上，因為包括《最佳損友》、《賭俠》、《整蠱專家》、《鹿鼎記》等片都是許多影迷心中的經典電影，且票房亮眼。王晶執導的電影中除了可以看見周潤發、劉德華、周星馳、成龍、王祖賢、梅艷芳、張曼玉、鍾麗緹等大牌港星外，他更一手捧紅性感女神邱淑貞，2人之間的地下情也讓人津津樂道。
記者臺孝婷/綜合報導
2022-01-02 17:47:07
在王晶這麼多作品當中，1993年由李連杰、張敏主演的《倚天屠龍記之魔教教主》更是擁有超夯討論度，因為該片本來要拍續集，但因當時電影票房不佳，因此臨時被腰斬，讓由張敏飾演的趙敏在電影尾聲說的一句：「我在大都等你！」成為許多影迷心中的遺憾，更時常被拿來當成梗圖。
對此王晶今（2）日在微博上宣布，《新倚天屠龍記》即將在今年上映，由由甄子丹、古天樂、徐錦江主演，卡司依舊亮眼。至於當年由邱淑貞飾演的小昭，則是有「最嫩晶女郎」之稱的雲千千飾演，2人在2017年就曾被目擊一起吃飯看電影，2019年被拍到手勾著手走進一棟公寓，因此傳出緋聞。王晶這幾年也不避嫌地在自己執導的電影中安插雲千千演出，完全復刻當年捧紅邱淑貞的手法。