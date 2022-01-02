王力宏復出有活路？微博未遭禁言　國台辦一句話是關鍵

王力宏被前妻李靚蕾以毀滅式爆料重創形象，宣布暫退演藝圈，12月返台後開始隔離，目前人在金華街工作室進行自主管理，原定湖南衛視、bilibili頻道的跨年演出都被消失，每年1月舉辦的福利秀也暫畫句點。不過風向是會變的，外界都認為他發生此事，可能無法重回大陸舞台，國台辦發言人馬曉光的回應，卻留有曖昧空間，一句「不能把個人網上的說法當作官方態度」，被認為是為王力宏留了一條活路。





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▲王力宏每年１月舉辦的免費福利秀，今年因婚變暫時停止。（圖／翻攝王力宏工作室微博）

王力宏婚變事發後，原本和譚維維合唱的電視劇《大決戰》的片尾曲被換掉，代言也全部被解約，但並未像吳亦凡、鄭爽、張哲瀚等人觸碰性侵、逃稅等禁忌，也不像李雲迪召妓當場被逮，有明確違法行為，導致微博、超話被禁言，感情只是私事，光靠李靚蕾個人文章要證實他有違法行為，證據相較薄弱。





演唱《龍的傳人》的王力宏，曾是2008年北京奧運代言人，為中國傳遞聖火，多次登上春晚，並引領中國風音樂到海外，備受中國官方認同，與羅志祥地位不同。媒體詢問是否封殺王力宏，國台辦發言人馬曉光表示：「大陸官方對於兩岸文化交流一直抱持著支持及鼓勵的態度，對於一些涉及個別人的個別事件、個別情況，我們希望來大陸發展的演藝人員都能做到德藝雙馨。我們更看重的是公德，而不是網上其他方面的一些說法。」





▲王力宏年底剛官宣新節目《國潮音樂季》，更為紫禁城演唱建成600年紀念曲。（圖／翻攝王力宏工作室微博）

馬曉光一句「不能把個人網上的說法當作官方態度」，被解讀成是替王力宏的大陸事業留了一條活路，只要他能把私事處理好，重返華語歌壇並不困難。目前王力宏微博、超話都正常運作，未受限制，粉絲還瘋傳他在bilibili跨年彩排的精彩表演，風向慢慢轉移，力挺王力宏的聲音也變多了。





王力宏目前人在隔離，並未停下和前妻談判溝通的腳步，有大陸網友在豆瓣論壇爆料他和李靚蕾相約農曆年前在台北某知名律師事務所見面，處理離婚事宜，協商財產分割與孩子撫養權一事，只要能妥善處理離婚，比照羅志祥沉潛一年復出，王力宏更具有音樂創作能力，休息期間若能低調寫歌累積作品，返回樂壇是遲早的事。



