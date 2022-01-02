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林心如「1動作」挑逗楊祐寧　《華燈》女星：撩男教科書

▲楊祐寧（左）、林心如在《華燈初上》的發展引觀眾好奇。（圖／翻攝Netflix）
▲楊祐寧（左）、林心如在《華燈初上》的發展引觀眾好奇。（圖／翻攝Netflix）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-01-02 19:31:17｜2022-01-02 19:38:16

林心如在自製自演的《華燈初上》，詮釋酒店媽媽桑「Rose媽媽」，將80年代林森北路的條通文化搬上螢幕，戲裡她周旋鄭元暢、鳳小岳、楊祐寧之間，與飾演「刑警」的楊祐寧，有一場在撞球間發展曖昧的戲，林心如自己想出「綁髮帶」的動作去挑逗楊祐寧，讓劉品言大讚是：「教科書等級的撩。」

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▲林心如即興將絲巾來拿綁頭髮。（圖／翻攝Netflix）
▲林心如即興將絲巾來拿綁頭髮。（圖／翻攝Netflix）
林心如、楊祐寧在《華燈初上》情感若有似無，讓觀眾很好奇這對CP會不會發展下去，談到撞球間的曖昧互動，林心如把圍在脖子的絲巾解開，拿來當髮帶綁頭髮，動作嫵媚又風情萬種，她透露這是她即興想出來的，「因為導演是男生，不會想這個，我覺得可以這樣，試得還可以嗎？」一旁的劉品言直呼這是教科書等級的撩法，「我看的時候還定格，這招我要學起來！」謝瓊煖形容這是高招的曖昧，「有點挑逗地趴在球檯上，但是做得剛剛好。」林心如笑說：「我平常沒有這樣子喔。」

▲楊祐寧（左）、林心如4度合作有默契。（圖／翻攝Netflix）
▲楊祐寧（左）、林心如4度合作有默契。（圖／翻攝Netflix）
謝瓊煖指出，林心如和楊祐寧對戲很放鬆，一眼就看出差別，林心如解釋因為她和楊祐寧已經合作過3部戲，「我跟他太熟了，祐祐在現場很喜歡鬧，講些五四三。」加上Rose媽媽跟刑警的戲分比較放鬆，兩人的對戲火花，自然而然就冒出來。至於兩人戲裡有沒有發展的機會？林心如賣關子：「肯定還有更多精彩的後續。」


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