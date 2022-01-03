汪小菲又改名？冷處理新歡張穎穎　大S被封「最佳前妻」

汪小菲去年底被抓包帶25歲新歡張穎穎返家，被質疑是「婚內出軌」，他發聲明怒罵網友「傻X」後又刪文，選擇保持沉默，12月31日「麻六記」在北京接連開新店，他再度以霸道總裁之姿亮相剪綵，在抖音發布影片宣傳餐廳，面對網友不斷留言詢問張穎穎之事，選擇冷處理不回應，卻被網友發現他又將抖音名稱「汪少菲」悄悄改回汪小菲。





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▲大S離婚後未出惡言，不影響汪小菲事業發展。（圖／翻攝張蘭抖音）

▲汪小菲在緋聞過後，再度以霸道總裁之姿為餐廳剪綵。（圖／翻攝張蘭抖音）

汪小菲曾在《幸福三重奏》透露，爸爸為他取名為「汪少菲」，小時候報戶口姥姥喊錯名，才會登記錯誤，當時大S還稱汪小菲這名字好聽多了。直到夫妻鬧婚變，他決定改回原名，隨後餐廳生意越發興隆，他11月6日發微博說：「麻六記再下兩城，上海新天地、南豐廣場，成都大悅城、萬象城。兩城四店，同時開業，我得趕著去剪綵啊，看來改名兒挺好。」





媽媽張蘭隨後也附和說：「改名叫少菲，就是要他少飛嘛！」暗指盼兒子離婚後，不須遠赴台灣探親。但沒想到改完名後，汪小菲和大S官宣了離婚，卻被爆料窩藏新歡一年，和張穎穎的吵架對話外流曝光，深陷輿論漩渦，餐廳生意是不錯，感情事顯然不太順，還得祭出律師信反擊流言，向來迷信的汪小菲，似乎又轉念了，把名字改了回來。





▲25歲演員張穎穎被傳已住進汪小菲家。（圖／翻攝張穎穎個人資訊站）

▲汪小菲深夜發文否認緋聞，還罵網友傻Ｘ。（圖／翻攝汪小菲微博）

在媒體數次曝光張穎穎返回汪小菲家後，他仍不鬆口新戀情，擔心影響生意，大陸網友風向反轉，改為心疼大S，感嘆汪小菲真的很幸運，遇到一個好前妻，沒有像李靚蕾寫長篇作文痛斥前夫，反而獻上祝福，希望他能遇到適合的人生伴侶，既然前妻都沒說話了，汪小菲擁新歡一事，並未引起外界強烈反彈，麻六記的生意照樣火紅，每間餐廳門口都大排長龍。



