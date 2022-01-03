NOW早報／羅志祥2022年逆轉人生！愷樂遭前任爆料難復出

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愷樂身旁的工作人員曾透露，她在陷入桃色風波後就與外界斷聯，只有與比較親密的好友聯繫，據《自由時報》報導，她的前任K. Swo就是其中之一，他先是否認愷樂將嫁給醫生成為人妻，並表示愷樂目前仍無法忽略、放下外界的負評，也不想被打擾，所以短時間內不會回歸演藝圈。
事實上，K. Swo是一位饒舌歌手，他最近與陳芳語（Kimberley）攜手唱作新歌《（Not）Over You》，認識1年多的2人私下擁有好交情，去年陳芳語還友情出現在K. Swo《太熱了》MV。而K. Swo 2013年就曾被拍到與愷樂一前一後回家，2人一直到2017還有被目擊到一同參加朋友聚會，不過最後因個性不合而以分手收場。
今日天氣／開工日回暖！各地多雲到晴 留意日夜溫差
中央氣象局預報，今天東北季風減弱，一直到週三（5日）氣溫會逐日回升，除了迎風面基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨外，大台北地區雲多時也有零星飄雨的機率，其他地區影響不大，會是多雲到晴的天氣。
溫度方面，今（3）日清晨西半部及東北部低溫還是維持在13至15度，中部部分區域有11度左右低溫，花東地區約17度，但白天高溫北台灣會慢慢接近20至22度，中南部及花東變動不大，分別是27、28度和22至24度，中南部還是需要留意日夜的溫差變化較大，提醒民眾適時調整穿著。
新年到看緊荷包、顧權益 2022年7大稅制新措施報你知
迎接2022年到來，當然，還是要繼續看緊荷包、顧好自己的權益，那一定要了解2022年上路的7大稅務制，包括調升基本生活費、綜合所得稅各金額及遺贈免稅額及延長電動車免稅、修稅稽法減負擔、遺產稅額試算及手機報稅再進化，今年報稅新增行動支付及電子支付帳戶繳稅服務，讓報稅更簡單及方便。
一、調高基本生活費至19.2萬元 歷年最大調幅
稅法規定的各項金額已有依據國民經濟情況進行調整的機制，受惠於行政院主計總處公布最近一年每人可支配所得中位數年增5.7%，2021年度每人基本生活所需費用由新台幣18.2萬元調高為19.2萬元，是歷年來最大調幅，預估受益戶數229萬戶，稅收影響數146.44億元，民眾在今年5月申報綜所稅時就能適用。
二、調升綜所稅各金額 雙薪4口之家至少省稅近2千元
受消費者物價指數（CPI）連動影響，財政部公告調升2022年度綜所稅免稅額、標準扣除額、薪資所得及身心障礙特別扣除額、課稅級距，2023年5月報稅就可適用。其中綜所稅免稅額提高4000元，從8.8萬元提高至9.2萬元；標準扣除額也調高4000元，從12萬元提高至12.4萬元；薪資所得及身心障礙特別扣除額更調高7000元，由20萬元調高至20.7萬元；課稅級距金額上限也有調高。若以雙薪4口之家來說，綜所稅按適用稅率5%至40%計算，將可省稅1900元至1.52萬元，單身上班族可省稅750元到6000元。
三、遺產稅免稅額調高至1333萬元 贈與稅調至244萬元
因應行政院主計總處公布的消費者物價指數調漲，依據稅法規定，2022年以後發生繼承案件適用遺產稅免稅額由1200萬元調高為1333萬元，贈與案件適用贈與稅免稅額由220萬元調高為244萬元，減輕納稅義務人負擔。
四、延長電動車免稅至2025年底
電動車免貨物稅，即電動小客車限完稅價格140萬元以下免稅，超過部分減半課稅，還有使用牌照稅（授權地方政府可免徵），免稅優惠都延長至2025年底，不僅減輕民眾購買電動汽、機車負擔，也能鼓勵國人使用低污染、高效能車輛，帶動國內電動車產業發展，落實政府節能減碳措施。
五、修稅稽法減負擔 逾期繳稅滯納金改每逾3日加徵1%
逾期繳稅滯納金由每逾2日改為每逾3日加徵1%，最高加徵率由15%降為10%；新增可申請加計利息分期繳稅事由；暫緩移送執行繳稅比例由半數降至1/3，降低納稅義務人負擔、適切保護納稅義務人權益，同時也簡化稽徵程序、保障國家債權。
六、符合一定條件遺產稅案件 可申請稅額試算服務
符合一定條件的遺產稅案件，申請查詢被繼承人金融遺產時一併提供稅額試算服務，民眾可自行上網下載或由國稅局寄發通知書，經確認無誤回復就完成申報，不同意也可作為參考自行申報。
七、手機報稅再進化 增加行動支付及電子支付帳戶繳稅
財政部在2021年推出綜所稅手機報稅服務後，再新增編修功能讓民眾能編修扶養親屬及連結至線上版修改各項申報資料，並納入行動支付、電子支付帳戶繳稅服務，民眾今年5月申報2021年度綜所稅就能適用。
《華燈2》兩個角色超討厭 網友怒轟：真的爛
《華燈初上》第二季30日播出，劇情帶到林心如、楊謹華2位媽媽桑的高中時代，交代更多過去發生的故事，兇手也出現新的人選，近日PTT有網友發文討論，《華燈初上》裡討厭的角色是誰，除了第一季的「渣男團」張軒睿上榜，第二季也有新人物讓觀眾恨得牙癢癢。
以下劇情有雷
張軒睿飾演的大學生「何予恩」，沒有戀愛經驗，來到「光」之後對楊謹華一見鍾情，被拋棄後逐漸展現「恐怖情人」的一面，做出跟蹤、偷拍的舉動，占有慾與偏執讓人不寒而慄，在第二季中，他得知媽媽桑懷了自己小孩，卻沒有依約出現在婦產科，變成分手的導火線。
另外楊謹華飾演的「蘇慶儀」，在高中時代有段悲慘過去，被媽媽男友強暴，因此懷了小孩，蘇媽媽（王靜瑩飾）放任男友獸行，還責怪女兒「妳居然勾引我的男人」，把女兒趕出家門，等到走投無路，才攀著女兒要錢，甚至在女兒死後，想辦法搶鑽戒遺產，讓林心如極為不齒。
劇情在PTT引起網友討論熱烈，「一定就是何了，沒用又沒擔當，只會死纏爛打不死心」、「大學生廢是正常，但廢也要有自覺不要去越級打怪」、「蘇的媽媽根本不配當媽媽，超可惡」、「最討厭就蘇的媽媽啊，根本鬼母」、「蘇媽媽的媽媽，最爛中的最爛」。
拜登輸了！「美國陳時中」服公職逾55年 年薪比總統還高
財經雜誌《富比士》報導，作為白宮首席防疫顧問，美國國家過敏症和傳染病研究所所長佛奇（Anthony Fauci）已經為聯邦政府工作55年，平均年薪不僅比現任美國總統拜登還高，更是全美國聯邦政府當中，有史以來退休金最高的公務員，預計當他一旦退休每年可得35萬美元（約新台幣969萬元）的退休金。
根據美國《富比士》（Forbes）報導，雖然2021年的年薪尚未公布，但根據歷史紀錄，佛奇已經連續兩年成為「全美收入最高的公務員」。2019年時他的年收來到41.7萬美元（約新台幣1155萬元），2020年漲到43.4萬美元（約新台幣1200萬元），薪資水平比起總統、四星將領等美國政府核心高層都還要高。
由於美國禁止年齡歧視，大多數工作職位並無強制退休規定，佛奇擔任「美國公務員」這55年來未曾間斷，目前美國總統拜登的年薪是40萬美元（約台幣1118萬元），《富比士》預計佛奇將連續3年超越美國總統，穩居美國聯邦公務員最高薪的寶座。
根據美國聯邦人事管理局的標準，佛奇這樣長期服務的公職退休後，每年可以獲得職涯中最高收入的那3年平均值的八成薪資，預估他的退休金能達到每年34.7萬美元，再加上超長年資帶來的額外政府年金補貼，經專業審計師估算，如果佛奇現在退休每年約可領35萬美元（約新台幣979萬元）的退撫金，而且這個數字還會隨著政府每年變動的生活成本而調升。
儘管如此，佛奇本人也並未表達退休意願，反而像過去55年來盡忠職守，在全球爆發疫情期間不論執政者是誰，積極防範新冠肺炎在境內擴散。去年平安夜剛滿81歲的他被認定是美國的抗疫大將，當記者卡爾詢問他為何還不退休時，佛奇將抗疫比擬為世界大戰，並稱他的人生使命就是「打完這場仗」，他誓言若疫情不結束，絕不中途離場。
周杰倫稱霸華語歌壇20年？眾揭「關鍵點」：新生代比不過
華語天王周杰倫出道多年來，已經推出許多經典神曲。不過近期就有網友疑惑「為什麼周董可以稱霸華語歌壇多年？」貼文一出也吸引眾多網友紛紛提出看法。
原PO在論壇PTT上發文提到「周杰倫被華人譽為華語樂壇第一音樂鬼才，但我其實很少聽他的歌，以前有聽過稻香，夜曲，千里之外，聽媽媽的話，覺得不差，但也沒好聽到一直重複播放的程度」。
最近原PO又偶然聽到告白氣球這首歌，依舊覺得普通，因為曲風跟檯面上那些流行歌聽起來蠻相似，這也不禁讓他疑惑「周杰倫真有那麼厲害，可以稱霸華語樂壇？我覺得不少人的歌比他好聽啊？」
貼文曝光後立刻有不少鄉民回應「簡單講他就是開宗立派的那個，你覺得跟檯面上流行歌差不多是因為那些都算受他影響」、「他厲害的地方在於把流行音樂帶到另一個高峰」、「不是你聽到市面上的歌都差不多，是周杰倫的歌影響了2000後大眾市場的喜好、改變了流行音樂的樣貌，才會讓你覺得別人都跟他很像，不要倒果為因」、「早期周的歌，編曲是著名的強欸，20年了還能在Spotify霸榜，反觀新生代一個能打的都沒有」、「改寫華語流行樂風格，可以說是劃時代的人物」、「雙節棍還紅到義大利去」。
但也有少部分網友認為「個人只喜歡他早期的歌，比較有特色，後期的歌就還好了」、「演藝圈本來就是這樣，最厲害的不一定能紅，能紅的不代表最厲害，這要靠點天時地利人和，要有星運」、「我也這樣覺得，只是歌詞有創意而已」。（編輯：郭佩蓉）