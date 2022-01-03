Omicron入侵香港！感染群組擴大　不排除停止實體上課

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香港食物及衛生局長陳肇始表示，當局正在追蹤望月樓群組的密切接觸者，已找回大部分曾在該酒樓用膳的顧客，亦已追蹤第2、第3層的密切接觸者。過程中望月樓也積極配合調查，包括翻查信用卡付費紀錄，找到與確診者於同一時段用膳的顧客。
香港政府坦言，疫情正處於爆發臨界點，有當地學者批評，港府錯在容許機組人員免檢疫返港，整起事件也顯示，單靠「安心出行」是有防疫漏洞的，而將相關確診個案列為與境外輸入有關，其實是在掩飾本地爆發疫情的事實，是在自欺欺人。
根據《香港01》報導，隨著港府將擴大「疫苗氣泡」，有許多居民擔心，大部分學生都還沒有施打新冠疫苗，若疫情擴大，學生面對的風險亦將上升。有教育界人士透露，教育局突向學界諮詢，研究是否再需暫停實體到課。
香港教育局其後表示，暫未考慮到停課問題，現行實體到課的安排仍將繼續，會密切留意疫情的發展，並諮詢衞生專家的意見，適時檢視有關防疫措施及上課安排，而面對Omicron威脅，也呼籲所有學校嚴守各項防疫及抗疫措施。
報導指出，香港自2020年1月下旬起爆發疫情後，中小學及幼稚園數度停課，學生被迫線上教學和實體到課交錯。2021年5月底，香港中小學及幼稚園全面恢復半日到校，若全校或個別級別師生接種率疫苗達7成，則有望恢復全日實體教學。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。