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佛奇：全美Omicron病例急增　為醫療系統帶來巨大壓力

▲美國白宮首席防疫顧問佛奇表示，儘管早期數據表明Omicron較不會出現重症，但其高傳染力造成的大量病例，仍有讓住院率激增的危險。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國白宮首席防疫顧問佛奇表示，儘管早期數據表明Omicron較不會出現重症，但其高傳染力造成的大量病例，仍有讓住院率激增的危險。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-01-03 08:53:55｜2022-01-03 08:59:09

Omicron變種毒株肆虐全球，令多國疫情生變。美國首席防疫專家佛奇博士（Anthony Fauci）警告，目前美國病例數持續激增，可能導致入院人數增加，為醫療系統帶來相當大的壓力，呼籲尚未接種疫苗的民眾必須盡快接種。

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綜合《路透社》等外媒報導，佛奇警告，美國目前正處於確診病例驟增及持續增加的階段，增長速度前所未有，儘管早期數據顯示，Omicron的感染症狀較輕微，毒性不如之前的變異毒株，但未能斷言Omicron就都不會重症，且因確診病例快速增加，恐會壓垮醫療保健系統，並對其他行業造成破壞。

佛奇也提到，現在仍有數千萬名美國人尚未接種疫苗，若這些人感染Omicron，仍有出現重症的機率，敦促尚未完成疫苗接種或是還沒打加強劑的美國人，應抓緊時間要盡快接種，並落實各項防疫措施。

根據美國疾病控制與預防中心 (CDC) 的數據，截至去年12月25日，Omicron變異株佔美國現有總病例的58.6%。與此同時，Omicron的出現給各國帶來創紀錄的病例數，並導致全球新年慶祝活動受限。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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