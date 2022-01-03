一修憲、兩預算、十法案　民進黨團遞案要求開臨時會

我是廣告 請繼續往下閱讀
111年度中央政府總預算、海空戰力提升計畫採購特別預算案，立法院仍未三讀通過。柯建銘指出，總預算抽出逕付二讀逼國民黨來談，黨團協商後各黨已保證臨時會把總預算完成。海空戰力提升計畫採購特別預算案部分，1月10日以後就可以處理。
至於法案部分，包含私立高級中等以上學校退場條例草案、《地方制度法》第四條條文修正草案、產業創新條例第10條之1條文草案、《性別平等教育法》增訂第27條之1及第30條條文修正草案、陸海空軍軍官士官服役條例第61條條文修正草案。
另還有5條關於《精神衛生法》的相關配套法案，包括刑事訴訟法增訂部分條文草案、刑事訴訟法施行法第7條條文修正草案、刑法部分條文修正草案、保安處分執行法部分條文修正草案、法院組執法第14條之1及第115條條文修正草案。
柯建銘指出，私校退場達到表決期的時候，臨時會一定要來處理；《地方制度法》已沒有林智堅，國民黨主席朱立倫說贊成竹竹併，就要來看是贊成還是反對，可以快為何還要等5年，竹竹合併升格，是國家整體戰略的需求，城市發展上重大法案。
柯建銘也說，產創條例是有關智慧機械、5G的投資抵減都已到期須要在臨時會修法。《性別平等教育法》則是有關狼師部分，朝野也沒有意見，希望臨時會能夠通過。陸海空軍軍官士官服役條例則是參謀總長任期問題，已協商過衝突不高。
至於5條關於精神衛生法的相關配套法案，柯建銘指出，都談得差不多，法務部與司法院意見都一致，這是可以處理，而且很急，不希望不幸事件在台灣發生，但要有緊急處分的法案。