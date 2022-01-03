10萬人可打第三劑疫苗僅700人預約 柯文哲：大家都皮皮
台北市政府今（3）日上午重新啟動北市疫苗預約平台，供民眾預約施打疫苗。除了開放預約第三劑疫苗施打外，若尚未施打第一劑或第二劑疫苗的民眾，也可透過系統進行預約。不過台北市長柯文哲上午接受媒體訪問時，透露北市有資格施打第三劑疫苗的人數多達10萬，不過系統開放預約後才700多人來預約，「表示大家都皮皮的。」
記者丁上程／台北報導
2022-01-03 12:08:42
柯文哲直言，台灣人的個性就是一窩蜂，「現在疫情趨緩，大家都沒有意識。」台北市9點開放疫苗預約系統，「符合第三劑施打資格的人有10萬人，結果半個鐘頭才預約700多個。」柯文哲直言，人都是這樣，疫情沒有來的時候就皮皮的不想打，等到疫情來的時候又呱呱叫。
柯文哲持續呼籲民眾，還是要趕快把第三劑疫苗打好打滿，不能因為疫情沒有來的時候就「皮皮的不想打」。「早上局處的人還有問我『是不是要給錢？』坦白講我是不太贊成。」柯文哲說，自己的健康自己顧，來打疫苗是為了自己的健康，不是為了領那200塊的禮券，「這實在是....國民的個性還是要改變，不可以這樣。」
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