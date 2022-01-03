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印尼突宣布煤炭出口禁令　全球煤價恐漲、中國陷缺電危機

▲印尼政府宣布一月將禁止國內煤炭出口，此舉可能導致全球煤價上漲、中國面臨缺電危機。（圖／美聯社／達志影像）
▲印尼政府宣布一月將禁止國內煤炭出口，此舉可能導致全球煤價上漲、中國面臨缺電危機。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-01-03 12:07:47

印尼是全球最大的煤炭出口國之一，官方數據統計光是2020年的出口量就約4億噸，其中主要大戶包含中國、印度、日本、韓國。不過煤炭也是印尼主要的能源來源，日前有消息指出，印尼政府為確保國內供電無虞，因此暫時停止1月份的煤炭出口，此舉恐怕將讓面臨限電危機的中國急跳腳。

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根據《路透》報導，印尼國內有一項「國內市場義務」（DMO）政策，要求國內煤礦業者須以每噸70美元提供國家公用事業公司—如印尼國家電力公司（Perusahaan Listrik Negara），每年25%的年產量。由於這個價錢遠低於市場價格，有34間煤礦公司業者遭到印尼當局以2021年1至7月「未履行優先國內市場義務」為由，勒令停止煤炭出口。

然而印尼國內面臨煤炭供應短缺問題，印尼能源部的礦產和煤炭總署長黎德萬（Ridwan Jamaludin）親自簽署下令封存所有在港口的煤炭，並要求煤炭開採商與出口商須主動將這些煤炭轉移至發電廠，滿足「國內市場義務」要求，同時指出「如果不採取戰略行動，可能會造成國內大規模停電」。

根據印尼官方最新統計，燃料煤（thermal coal）占該國能源來源的60%，去年前10個月出口3.6億噸的煤炭當中，有2.65億噸皆為燃料煤，中國則是印尼最大的煤炭出口客戶。同樣的，由於與澳洲關係交惡，中國少了澳洲高品質煤炭輸入後，造成去年大限電，只好大量進口煤碳，而印尼也成為主要進口國。

▲中國近期煤礦需求量大增，盛產煤礦的山西省賣力開採，許多煤炭業者都因此大賺。（圖／翻攝自騰訊網）
▲中國近期煤礦需求量大增，盛產煤礦的山西省賣力開採，許多煤炭業者都因此大賺。（圖／翻攝自騰訊網）
根據中國海關總署統計，去年前11個月中國向印尼進口了1.78億噸煤炭，約佔中國進口煤碳的六成；而2021年的11月中國總共進口了煤炭3505.2萬噸，比起2019年增加了2338.1萬噸，一口氣增長了200.33%。然而中國政府一方面因正值寒冬，要求煤企產能全開確保供電，另一方面又喊著要「綠冬奧」要求低空污，在印尼減少出口煤炭的情況下，缺電危機迫在眉睫。

此外，印尼產業分析師認為，此禁令可能在未來幾週推動全球煤炭價格上漲，過去印尼的客戶可能會轉向俄羅斯、澳洲和蒙古購買。這項煤炭出口禁令預計將持續至1月31日為止，屆時礦產和煤炭總署長黎德萬將會再針對國內實際需求量與庫存量，重新評估煤炭出口禁令。
 

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