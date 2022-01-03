印尼突宣布煤炭出口禁令　全球煤價恐漲、中國陷缺電危機

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然而印尼國內面臨煤炭供應短缺問題，印尼能源部的礦產和煤炭總署長黎德萬（Ridwan Jamaludin）親自簽署下令封存所有在港口的煤炭，並要求煤炭開採商與出口商須主動將這些煤炭轉移至發電廠，滿足「國內市場義務」要求，同時指出「如果不採取戰略行動，可能會造成國內大規模停電」。
根據印尼官方最新統計，燃料煤（thermal coal）占該國能源來源的60%，去年前10個月出口3.6億噸的煤炭當中，有2.65億噸皆為燃料煤，中國則是印尼最大的煤炭出口客戶。同樣的，由於與澳洲關係交惡，中國少了澳洲高品質煤炭輸入後，造成去年大限電，只好大量進口煤碳，而印尼也成為主要進口國。
根據中國海關總署統計，去年前11個月中國向印尼進口了1.78億噸煤炭，約佔中國進口煤碳的六成；而2021年的11月中國總共進口了煤炭3505.2萬噸，比起2019年增加了2338.1萬噸，一口氣增長了200.33%。然而中國政府一方面因正值寒冬，要求煤企產能全開確保供電，另一方面又喊著要「綠冬奧」要求低空污，在印尼減少出口煤炭的情況下，缺電危機迫在眉睫。
此外，印尼產業分析師認為，此禁令可能在未來幾週推動全球煤炭價格上漲，過去印尼的客戶可能會轉向俄羅斯、澳洲和蒙古購買。這項煤炭出口禁令預計將持續至1月31日為止，屆時礦產和煤炭總署長黎德萬將會再針對國內實際需求量與庫存量，重新評估煤炭出口禁令。