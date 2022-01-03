春節檢疫專案　PCR檢驗報告改2日內

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指揮中心說，冬、春季呼吸道病毒易傳播，加上各國舉辦跨年等大型活動，預期疫情將持續上升，但國內近日發生防疫旅宿群聚案，社區傳播風險增加，建議除持續嚴守邊境外，應加強防疫旅宿查核輔導，提升疫苗覆蓋率，加強採檢與高風險場域管理，並加速醫療整備。
蘇貞昌說，防疫旅宿群聚事件，請指揮中心及地方政府加速完成防疫旅宿查核，相關建議改善作業也須儘速執行到位。對於可能造成防疫旅宿群聚事件的原因，第一線人員的管理或硬體設備的改善，皆應加強落實防疫規範並貫徹執行。
蘇貞昌指出，Delta及Omicron變異株除已在各國流竄，在我國境外移入病例所佔之比例也逐漸上升，請指揮中心提升完整接種疫苗的覆蓋率。交通部也轉請各航空公司，明起落實已公告的入境旅客PCR檢驗報告新制。
指揮中心表示，目前國內各類疫苗充裕，庫存量皆有百萬劑以上，國內疫苗接種人口涵蓋率第一劑已達80%，第二劑為69.1%，基礎加強劑為0.02%，追加劑為0.66%，共已施打約3504萬人次。
指揮中心說，高風險場所（域）相關人員Covid-19疫苗接種強化作為，1月1日起至31日為宣導期，2月1日起需查核實施對象的場所（域）是否落實執行。