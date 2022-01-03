變種病毒蔓延！駐美代表處累計10人確診　3日起分組上班

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外交部指出，由於Omicron變種病毒疫情蔓延，近期全美確診人數大幅增加。考量駐美國代表處近日來已累積確診人員共計10名，為維護同仁安全及公眾健康，駐處將自3日起實施分組上班，領務服務也將自1月10日起，改為上午9時至12時開放收、取件，也鼓勵自費郵寄取件，下午領務大廳則暫停對外開放。
美國疫情再度上升，外交部表示，已提醒駐美各處密切注意疫情變化且應加強落實防疫措施，並將隨時與駐處保持密切聯繫及提供必要協助，以兼顧同仁健康及核心業務的推動。
另外，我國駐邁阿密辦事處2名人員於上（12）月28日也傳確診新冠肺炎，外交部指出，兩人先前均已完整接種3劑疫苗，目前症狀輕微，並依規定居家隔離中。我國駐紐約辦事處於上月27日新增3名人員確診新冠肺炎，3人均症狀輕微並居家隔離中。駐處已依相關防疫標準作業程序，匡列曾與新增確診者有密切接觸的另外3名人員，立即進行14天自主健康管理。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。