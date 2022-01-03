台灣珍珠奶茶有多紅？珍奶貓貓問世 網笑：行走的手搖飲
台灣珍珠奶茶到底有多紅？2022年竟然有限定「珍奶貓貓」問世，超逗趣的造型萌翻網友，笑問「這是行走的手搖飲？」以療癒刺蝟、長頸鹿與北極熊，享有高人氣的瑞典設計品牌LISA LARSON，筆下最受歡迎的時尚貓咪Mikey有著紅白條紋身體，在日本大受歡迎。誠品書店與之攜手，推出融合滿滿台灣風情的限定選品，其中珍奶貓貓造型的Mikey超吸睛，彷彿流著珍奶血液，邊走邊喝珍奶，簡直就是台灣人日常！
記者蕭涵云/台北報導
2022-01-03 16:55:08
誠品書店與LISA LARSON聯手推出具設計感的限定選品，不少物件充滿台灣巧思，像是機車族必備的安全帽，結合誠品書店元素、頂著文具行走的閱讀貓咪，在背脊裝上展開的書本，貌似走著走著就要飛起來，實現「閱讀能讓知識飛翔」的隱喻，令人莞爾。
最可愛的莫過於，台灣限定的珍奶造型Mikey，擁有奶茶色的身體加上珍珠點點的Mikey，印在透明冷水瓶上邊走邊喝珍奶，若將水瓶裝入珍珠奶茶，根本可以實現咀嚼控與貓奴最愛的珍奶小宇宙。
還有頂著一頭浪漫捲髮以及帥氣龐克風的刺蝟造型地毯，是否提醒了你，趁著農曆年前，要趕快預約美髮沙龍換個新造型（笑）。胡鬧的Mikey還不小心翻倒墨水，貓咪肉球沾滿紅色墨水，在你的生活到處印上可愛的貓腳印。
貓奴們鎖定全台誠品書店及誠品線上，和超多充滿巧思的LISA LARSON限定選品相遇，參加好評延長至2/28的誠品線上「浪漫精明學活動」，消費滿1,200元訂單集滿8筆累計9,600元，回饋現金券可達2,800元。