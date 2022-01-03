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《地制法》納臨時會　柯建銘籲不要犯「林智堅恐懼症」

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘指出，希望大家冷靜理性討論《地制法》，請不要犯「林智堅恐懼症」。（資料圖／總統府提供）
▲民進黨立法院黨團總召柯建銘指出，希望大家冷靜理性討論《地制法》，請不要犯「林智堅恐懼症」。（資料圖／總統府提供）

記者王敏旭／台北報導

2022-01-03 12:50:41

民進黨立法院黨團今（3）日召開記者會，將遞案要求召開臨時會，黨團總召柯建銘指出，盼在臨時會能討論《地制法》等法案，希望大家冷靜理性來討論，朝野合作的話，相信可以修過，不管任何情況林智堅都不可能參選，請不要犯「林智堅恐懼症」。

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柯建銘說，《地制法》修正很清楚，是要不要問題、急不急的問題，立法院審查法案沒有一定要有行政院版本，沒有行政院版本的法案在立法院通過如過江之鯽，這是可以在臨時會好好討論問題，國民黨也可以提出修正案。

柯建銘指出，國民黨立委林為洲也說沒有林智堅就要推動竹竹合併委員會，請大家要講真的。《地制法》讓國民黨很多人現形，很多事講假的，現在看國民黨主席朱立倫有沒有辦法壓下他底部的人。

柯建銘表示，林為洲已等新竹縣長楊文科4年，再4年就有機會選，合併以後還要等8年，林為洲就70歲；國民黨立委鄭正鈐想選新竹市長，但合併後就沒機會。另外還有議長、副議長等政治人物、國民黨樁腳都在算個人政治利益。

柯建銘說，民進黨在新竹縣只有2席議員，在新竹市只有6席議員，新竹縣、市70席議員只有8席，若合併會縮減為43席，減少的都是國民黨議員，是國民黨內部矛盾問題，請放棄所有個人，為大新竹努力。

另外臨時會也要討論修憲，民進黨團副書記長洪申翰說，國民黨部分委員為呼應青年朋友，要接受18歲公民權，但現在卻想要拖延與耽擱，看起來國民黨是擔心年輕人不支持，所以想拖延18歲公民權。

副幹事長蔡易餘也說，公投是基於《公民投票法》，修憲是回歸《憲法》條文，為了讓修憲成功，要趕在2022年選舉一起來舉行。國民黨曾說不排斥18歲公民權、下降修憲門檻，現在卻「翻臉比翻肚子還要快」。

民進黨立委鄭運鵬也說，疫情進入第3年台灣成為世界引擎，產創條例需要修正，對於出口產業、護國群山產業非常重要。智慧機械在去年產創條例已經落日，來不及修法；人工智慧、5G以及未來的第6、7的智慧通訊等也需要修法。


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